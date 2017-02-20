疫苗常來不及補貨 食藥署趕今年底流感季前修法

2017-02-20 18:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年衛福部大幅採購公費疫苗高達600萬劑，擴大公費施打對象，還曾一度來不及「補貨」；食藥署修改藥事法，取消加貼封條程序，預計可讓鋪貨速度加快數天，並趕拚在今年底流感季節前完成修法。

根據現行藥事法規定，血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等需要特別加強管理的生物藥，都有查訖封緘制度，經食藥署檢驗完成後，會貼上「藥物檢查證」標章，才能出貨。

食藥署組長陳惠芳說，不過貼標章的程序得由人工進行，遇到人手不夠或疫苗、藥劑多的時候，時常來不及張貼，以致疫苗被鋪貨時間被拖延。

陳惠芳說，這項規定是1970年時訂定的，當時國際規範都這樣做，但如今因應藥品管理制度嚴謹周全，如西藥製劑已需全面符合PIC/S GMP標準，並陸續推動藥品優良運銷規範，另考量日本及韓國等原有加貼封條制度的國家，近年已陸續刪除加貼封條程，因此也要修法取消這規定。

陳惠芳說，目前修法草案已經預告，希望趕在今年底流感季前完成修法，讓疫苗順利鋪貨。