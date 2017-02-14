〈台北都會〉市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」

2017-02-14

〔記者張議晨／台北報導〕竹北市去年補助嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗，北市今年四月五日將跟進試辦，做為市府送給北市新生兒的「兒童節禮物」，預計將有近三萬名嬰幼兒受惠。但有醫師反映，北市補助計畫申請流程繁瑣，醫師不僅需自行查詢嬰幼兒接種資格，恐還會因此「虧本」。

輪狀病毒感染是嬰幼兒常見的病毒性腸胃炎，也是幼兒嚴重腹瀉主因之一，未來該計畫正式實施後，北巿出生滿六至卅二週符合接種資格新生兒，可憑北市兒童醫療補助證服用。

目前市面輪狀病毒疫苗一劑約二千至二千七百元，根據北市試辦計畫內容，接種補助將分二類，第一類者為領有兒童醫療補助證者，第三胎以上每劑補助七百元，以三劑型輪狀病毒疫苗來說，預計可省二千一百元，至於低收入戶家庭則全額補助，家長可省下六千元費用。

但開業小兒科醫師林應然指出，衛生局雖提出試辦計畫，但線上查詢系統繁複，且系統仍未建置完善，查核上會有很大困擾，若嬰兒服完疫苗後，卻發現不符資格，醫師恐會「賠錢」在做，進而影響基層診所投入意願，「例如竹北市雖提供補助，但接種率仍無法提高，就是基層醫院投入意願低所致」，建議應簡化行政流程。

對於醫師說法，衛生局疾管處長陳少卿回應表示，北市兒童醫療補助證覆蓋率達九成九，補助資格認定應不會出現問題，且已有三分之二兒童醫療合約院所表示加入意願，至於線上查詢系統，會盡量於四月五日前完成改善。