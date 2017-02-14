| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道又有事故！國1南下湖口段聯結車翻覆傳死傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」

2017-02-14

〔記者張議晨／台北報導〕竹北市去年補助嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗，北市今年四月五日將跟進試辦，做為市府送給北市新生兒的「兒童節禮物」，預計將有近三萬名嬰幼兒受惠。但有醫師反映，北市補助計畫申請流程繁瑣，醫師不僅需自行查詢嬰幼兒接種資格，恐還會因此「虧本」。

輪狀病毒感染是嬰幼兒常見的病毒性腸胃炎，也是幼兒嚴重腹瀉主因之一，未來該計畫正式實施後，北巿出生滿六至卅二週符合接種資格新生兒，可憑北市兒童醫療補助證服用。

目前市面輪狀病毒疫苗一劑約二千至二千七百元，根據北市試辦計畫內容，接種補助將分二類，第一類者為領有兒童醫療補助證者，第三胎以上每劑補助七百元，以三劑型輪狀病毒疫苗來說，預計可省二千一百元，至於低收入戶家庭則全額補助，家長可省下六千元費用。

但開業小兒科醫師林應然指出，衛生局雖提出試辦計畫，但線上查詢系統繁複，且系統仍未建置完善，查核上會有很大困擾，若嬰兒服完疫苗後，卻發現不符資格，醫師恐會「賠錢」在做，進而影響基層診所投入意願，「例如竹北市雖提供補助，但接種率仍無法提高，就是基層醫院投入意願低所致」，建議應簡化行政流程。

對於醫師說法，衛生局疾管處長陳少卿回應表示，北市兒童醫療補助證覆蓋率達九成九，補助資格認定應不會出現問題，且已有三分之二兒童醫療合約院所表示加入意願，至於線上查詢系統，會盡量於四月五日前完成改善。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
新學期試辦 4國中小延後到校

增加親子互動 家長普遍認同昨天是開學日，北市四校試辦「延後到校」方案。民族國中及至善國中，每週有二天上學時間自七點卅分延後至八點。民族國小則…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈台北都會〉市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.