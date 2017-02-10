新上任食藥署長吳秀梅：注重生技、醫藥發展

2017-02-10 15:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕高雄醫學大學藥學院教授兼院長吳秀梅接任食品藥物管理署署長，今天接任，生技公司、藥廠和各醫藥公會成員都到場祝賀；她致詞時強調要注重生技和醫藥發展，卻忘了提到食安，最後在所有人致詞完後，才趕快補充「食安很重要」。

吳秀梅研究專長為分析生技，她也是國內首位在醫學大學推動成立香粧品學系的人，將化粧品結合臨床醫學。

吳秀梅會後受訪時表示，面對民眾關心的食安問題如日本核災區食品、瘦肉精美豬等問題，將會做好風險評估、用科學方式來分析，並加強把關。吳秀梅也說，首要挑戰是提升生技產業。

衛福部長陳時中也到場，他表示，食藥署要多方並重各項業務，並提到生技產業要多發展，但對於食安問題，仍避重就輕，表示會嚴格把關。