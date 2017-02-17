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對抗禽流感 前衛福部長：國家協助加速做出疫苗

2017-02-17  17:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕禽流感疫情延燒，防疫單位擔心恐發生病毒禽傳人案例；前衛福部長林奏延建議，政府應加速完成H7N9疫苗並取得藥證上市，防疫可更周全。

林奏延解釋，國家衛生研究院和民間藥廠都各自研發一支禽流感疫苗已經完成第二期臨床試驗，但還沒進入第三期研發，更不知何時上市，呼籲政府協助加緊腳步，若禽流感病毒最後嚴重到有禽傳人案例，就為時已晚。

中國禽流感疫情嚴重，有禽傳人並致死案例，其中H7N9致死率三成、H5N6則高達七成；我國也發生禽流感，雞、鴨等禽類損失慘重，目前沒有禽傳人案例。

林奏延說，最好趁現在加緊研發疫苗，因第三期實驗所需時間、花費都遠高於第二期，若要儘速加強禽流感防疫，他建議政府大力協助民間廠商，例如在第三期實驗要求全國六家大型醫院協助收案，或主動購買這些疫苗作為國安疫苗，並加速審查，讓廠商能及早取得藥證。

林奏延解釋，各種禽流感的疫苗製程相同，未來不論哪一種禽流感流行，用這製程都能很快推出相對應的疫苗。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，扶植國內登記產業開發生產疫苗是國家重點政策，國內需要有國安疫苗供採購，政策方針不會因更換部長而改變，廠商也還在評估第三期臨床試驗的可行性。

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  • 禽流感疫情延燒，防疫單位擔心恐發生病毒禽傳人案例；前衛福部長林奏延建議，政府應加速完成H7N9疫苗並取得藥證上市，防疫可更周全。（資料照，記者方賓照攝）

    禽流感疫情延燒，防疫單位擔心恐發生病毒禽傳人案例；前衛福部長林奏延建議，政府應加速完成H7N9疫苗並取得藥證上市，防疫可更周全。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： H5N6 林奏延 疫苗 禽流感
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