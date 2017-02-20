綿羊掛樹上？ 這樹又美又有趣

日月潭伊達邵地區常見美人樹，每到結果期就會結出白色棉毛，遠看有如綿羊掛樹上，模樣相當有趣。（記者劉濱銓攝）

2017-02-20 18:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來正逢日月潭賞櫻賞花季節，除了暨南大學、九族文化村可陸續看到美麗櫻花外，潭區景點伊達邵還可看見一棵棵結滿棉球的樹木，遠看就像樹枝上掛了許多迷你綿羊，白色又圓滾滾相當可愛，成為賞花季節的有趣畫面。

日管處說，日月潭周邊的林木與動物生態都相當豐富多元，樹枝結出白色棉毛的樹名為美人樹，又叫美人櫻，在潭區伊達邵地區相當常見，而在轄內的車埕休閒農業區也能看到，此時正值結果期，由於成熟時會結出棉毛，就像木棉花一樣，遠看就像是綿羊掛在樹頭上非常有趣。

建議遊客到日月潭周邊如伊達邵親水步道、慈恩塔、金龍山等地欣賞櫻花時，也能留意該樹枝條上的小棉球，欣賞「樹上綿羊」的趣味，體會不同的賞花樂趣。