| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
快去儲水！ 彰化部分地區今晚8點起停水 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
 首頁 > 生活

綿羊掛樹上？ 這樹又美又有趣

日月潭伊達邵地區常見美人樹，每到結果期就會結出白色棉毛，遠看有如綿羊掛樹上，模樣相當有趣。（記者劉濱銓攝）

2017-02-20  18:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來正逢日月潭賞櫻賞花季節，除了暨南大學、九族文化村可陸續看到美麗櫻花外，潭區景點伊達邵還可看見一棵棵結滿棉球的樹木，遠看就像樹枝上掛了許多迷你綿羊，白色又圓滾滾相當可愛，成為賞花季節的有趣畫面。

日管處說，日月潭周邊的林木與動物生態都相當豐富多元，樹枝結出白色棉毛的樹名為美人樹，又叫美人櫻，在潭區伊達邵地區相當常見，而在轄內的車埕休閒農業區也能看到，此時正值結果期，由於成熟時會結出棉毛，就像木棉花一樣，遠看就像是綿羊掛在樹頭上非常有趣。

建議遊客到日月潭周邊如伊達邵親水步道、慈恩塔、金龍山等地欣賞櫻花時，也能留意該樹枝條上的小棉球，欣賞「樹上綿羊」的趣味，體會不同的賞花樂趣。

廣告
  • 日月潭伊達邵地區常見美人樹，每到櫻花綻放的時節就會結出白色棉毛，遠看有如綿羊掛樹上，相當有趣。（記者劉濱銓攝）

    日月潭伊達邵地區常見美人樹，每到櫻花綻放的時節就會結出白色棉毛，遠看有如綿羊掛樹上，相當有趣。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊達邵 日月潭 綿羊 美人樹 美人櫻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：綿羊掛樹上？ 這樹又美又有趣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.