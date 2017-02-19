H5N6禽流感疫情擴大 新竹縣也淪陷
2017-02-19 21:10
新竹縣湖口鄉郊區產業道路下方發現雞屍，檢驗結果確診為人畜共通的H5N6高病原性禽流感病毒。（縣府提供）
〔記者林惠琴／台北報導〕國內H5N6禽流感疫情擴大，不只禽種方面，鵝已淪陷，新竹縣湖口鄉棄置雞屍，確診檢驗結果為H5N6 HPAI，是新竹縣首次出現H5N6的案例！
根據農委會統計，今年確診高病原性禽流感累計有5屠宰場、28禽場，其中，具有禽傳人風險的H5N6占2屠宰場、8禽場，分布於宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣，包含今日公布新增的宜蘭縣員山鄉一肉鴨屠宰場、嘉義縣東石鄉一鵝禽場等，也是繼鴨、雞後，首次在鵝身上檢出H5N6，代表疫情影響禽種擴大。
在非屠宰場、禽場的單一檢體案件中，迄今已送驗15件，其中，7件確診高病原性禽流感，有6件為染上H5N6，包含今日新增的新竹縣湖口鄉棄置雞屍、台南市七股區死亡雉雞，而新竹縣更是首次出現H5N6的案例。
另外，傳出白肉雞未禁宰禁運卻出現價格上揚的情況，農委會說明，目前白肉雞產地價格仍維持每台斤27元，而零售商反映電宰廠價格有微幅上漲的現象，是因盤商開始預期心理搶貨所致，目前已逐步回跌至禁令實施前的價位，該會已透過禽肉行銷協會籲請全國會員以凍藏肉品供應市場，應可穩定供需及價格。
此外，農委會也呼籲，若民眾有發現趁機哄抬白肉雞或其他替代肉品價格情事，可以向公平會提出檢舉。
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