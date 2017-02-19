| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

H5N6禽流感疫情擴大 新竹縣也淪陷

新竹縣湖口鄉郊區產業道路下方發現雞屍，檢驗結果確診為人畜共通的H5N6高病原性禽流感病毒。（縣府提供）

2017-02-19  21:10

〔記者林惠琴／台北報導〕國內H5N6禽流感疫情擴大，不只禽種方面，鵝已淪陷，新竹縣湖口鄉棄置雞屍，確診檢驗結果為H5N6 HPAI，是新竹縣首次出現H5N6的案例！

根據農委會統計，今年確診高病原性禽流感累計有5屠宰場、28禽場，其中，具有禽傳人風險的H5N6占2屠宰場、8禽場，分布於宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣，包含今日公布新增的宜蘭縣員山鄉一肉鴨屠宰場、嘉義縣東石鄉一鵝禽場等，也是繼鴨、雞後，首次在鵝身上檢出H5N6，代表疫情影響禽種擴大。

在非屠宰場、禽場的單一檢體案件中，迄今已送驗15件，其中，7件確診高病原性禽流感，有6件為染上H5N6，包含今日新增的新竹縣湖口鄉棄置雞屍、台南市七股區死亡雉雞，而新竹縣更是首次出現H5N6的案例。

另外，傳出白肉雞未禁宰禁運卻出現價格上揚的情況，農委會說明，目前白肉雞產地價格仍維持每台斤27元，而零售商反映電宰廠價格有微幅上漲的現象，是因盤商開始預期心理搶貨所致，目前已逐步回跌至禁令實施前的價位，該會已透過禽肉行銷協會籲請全國會員以凍藏肉品供應市場，應可穩定供需及價格。

此外，農委會也呼籲，若民眾有發現趁機哄抬白肉雞或其他替代肉品價格情事，可以向公平會提出檢舉。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 新竹縣 禽流感 農委會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：H5N6禽流感疫情擴大 新竹縣也淪陷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.