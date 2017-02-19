| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

不滿年金改革 李富城竟咒名嘴橫死街頭....

2017-02-19  16:57

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題引起社會各界的討論，不過，前氣象專家李富城竟將矛頭指向名嘴，怒批：「軍公教警的年金，就是這些人搞出來的，這些喪盡天良的人，總有一天橫死街頭。」

李富城po文表示：「口無遮攔，胡言亂語，造謠生事，無事生非，無的放矢，誇大其詞，顛倒是非，把死的說成活的，看見黑影就開槍，這就是名嘴，數量不是很多，了不起25個，軍公教警的年金，就是這些人搞出來的，這些喪盡天良的人，總有一天橫死街頭。」除此之外，他指出，「目前有年青青就去世，大腸癌、腦癌比比皆是」，並稱「壞事做多了老天一定會報」。

PTT上的網友們則諷李富城「每次老軍公教被檢討都拉年輕的人擔，不然就是拉『警』甚至『消』一起下水」、「幹嘛自介」、「軍公教警的年金是中華民國銓敘部搞出來的，咒中華民國政府官員橫死街頭，這實在是...」

廣告
  • 年金改革議題引起社會上許多的討論，李富城竟將此怪罪於名嘴、譴責的用詞強烈。（圖擷取自李富城臉書頁）

    年金改革議題引起社會上許多的討論，李富城竟將此怪罪於名嘴、譴責的用詞強烈。（圖擷取自李富城臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 名嘴 李富城 軍公教
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：不滿年金改革 李富城竟咒名嘴橫死街頭....


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.