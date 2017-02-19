不滿年金改革 李富城竟咒名嘴橫死街頭....

2017-02-19 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題引起社會各界的討論，不過，前氣象專家李富城竟將矛頭指向名嘴，怒批：「軍公教警的年金，就是這些人搞出來的，這些喪盡天良的人，總有一天橫死街頭。」

李富城po文表示：「口無遮攔，胡言亂語，造謠生事，無事生非，無的放矢，誇大其詞，顛倒是非，把死的說成活的，看見黑影就開槍，這就是名嘴，數量不是很多，了不起25個，軍公教警的年金，就是這些人搞出來的，這些喪盡天良的人，總有一天橫死街頭。」除此之外，他指出，「目前有年青青就去世，大腸癌、腦癌比比皆是」，並稱「壞事做多了老天一定會報」。

PTT上的網友們則諷李富城「每次老軍公教被檢討都拉年輕的人擔，不然就是拉『警』甚至『消』一起下水」、「幹嘛自介」、「軍公教警的年金是中華民國銓敘部搞出來的，咒中華民國政府官員橫死街頭，這實在是...」