不滿年金改革 李富城竟咒名嘴橫死街頭....
2017-02-19 16:57
〔即時新聞／綜合報導〕年金改革議題引起社會各界的討論，不過，前氣象專家李富城竟將矛頭指向名嘴，怒批：「軍公教警的年金，就是這些人搞出來的，這些喪盡天良的人，總有一天橫死街頭。」
李富城po文表示：「口無遮攔，胡言亂語，造謠生事，無事生非，無的放矢，誇大其詞，顛倒是非，把死的說成活的，看見黑影就開槍，這就是名嘴，數量不是很多，了不起25個，軍公教警的年金，就是這些人搞出來的，這些喪盡天良的人，總有一天橫死街頭。」除此之外，他指出，「目前有年青青就去世，大腸癌、腦癌比比皆是」，並稱「壞事做多了老天一定會報」。
PTT上的網友們則諷李富城「每次老軍公教被檢討都拉年輕的人擔，不然就是拉『警』甚至『消』一起下水」、「幹嘛自介」、「軍公教警的年金是中華民國銓敘部搞出來的，咒中華民國政府官員橫死街頭，這實在是...」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 02/19 各報重點新聞一覽
- 獨家》護鈔斷掌少年困頓 台西故鄉人送溫情
- 今日白天高溫可達27度 東部2縣市大雨特報
- 張宇閃嫁！ 正妹主播死會Tutor ABC副總裁
- 高雄反空污遊行 千人在灰濛濛空氣中前進、呼喊
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 公路總局長赴哀悼會致意 陳彥伯：絕對負責
- 跨境電商逃稅 財部修法查緝
- 疏解訟源 二審也可認罪協商
- 馬挺郝分散洪票源 吳敦義：不要這樣猜
- 台灣燈會今晚熄燈 北港燈區爭延展
- （影音）金來沅公開《Doctors》大秘密 這句經典台詞竟是他自創的
- 證券行情表、證券表格
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 詐騙手法啦！網購寄件人及收件人都要求寫同個名字
- NBA》衛冕三分王失利 K湯放話明星賽復仇（影音）
- 農會改選》彰縣綠營插旗未成 仍維持全面藍天
- 鳥嘴潭人工湖土地徵收 農民轟價低
- 南市農會選舉 上午投開票過程順利
- 〈小繆思〉 戛然而止
- 「有感覺」閉關孵歌 產能全開
- 農會選舉 杉林農會內場派1票險勝
- 清晨上班騎車自撞分隔島 男子命危
- 國民黨問題在哪？ 洪秀柱：忘記三民主義 考試也不考
- 台中保齡球館驚傳火災 店內陷入火海
- 西螺媽祖好神 歌手扛完轎工作暴增
- 否認放眼2020 江宜樺︰完全在我想像之外
- 沒依規定穿越馬路遭撞死 家屬怒告騎士不起訴
- 別信媒體假新聞！ 川普：白宮運作超順暢
- NBA》A.戈登抱憾歸 明年確定不飛了（影音）
- 卡提諾真的不是黨產！？ 國民黨澄清讓人超傻眼...
- 馬尼尼為／活著需要 實話實說
- 遊覽車擦撞車禍 阿里山公路公興路段回堵
- NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王
- 〈生活OK繃〉濾網瀝水小撇步
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Malaysia and North Korea lock horns over killing of Kim
- 電影提倡「多元成家」北捷登廣告受阻 片商溝通未果駁炒新聞
- 保障勞權 研議勞動程序特別法
- 友善耕作 50新農拜田頭
- 禁餵鴿 新北近1年開罰5件
- NBA》沒有時間魔術師救援 柯瑞秀Logo Shot全打鐵（影音）
- 經典賽Live》蔣智賢炸裂 台灣老大哥先馳得點
- 屏東恆春大光山區 7旬老婦疑遭殺害
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿年金改革 李富城竟咒名嘴橫死街頭....
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分