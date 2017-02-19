| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

觀光局長請辭 觀光業者：非戰之罪

蝶戀花翻車造成重大傷亡，觀光局長周永暉口頭請辭。消息一傳出，不少觀光業者表示周永暉應該留任，並認為此為「非戰之罪」。（記者黃耀徵攝）

2017-02-19  13:58

〔記者甘芝萁／台北報導〕蝶戀花翻車造成重大傷亡，觀光局長周永暉口頭請辭。消息一傳出，不少觀光業者表示周永暉應該留任，並認為此為跨產業結構性問題，實為「非戰之罪」。旅行公會全聯會發言人李奇嶽說，目前局長離職並不能解決問題，留任才有機會解決問題，若再派一個新的來，又要重新認識業務，像走馬燈一樣，不見得是好事。

李奇嶽說，周永暉才剛剛接任局長一職五個月，但蝶戀花翻車事故真正的問題是車子，以及對於司機工作時數的規範，應該要重新檢討；現在讓局長離職並不能解決問題，留任才有機會解決問題；再派一個新的來，又要重新認識業務，像走馬燈一樣，不見得是好事。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，遊覽車發生重大傷亡事故令人遺憾，周永暉為此請辭負責我個人深感敬佩，但周永暉任職才五個多月，非戰之罪，目前是觀光亟待大步前進之際，見先檢討原因、亡羊補牢，建立安全的旅遊環境，人事異動可稍後再議。

也有不願具名的業者認為，離職不能解決問題，留任問題也沒解決；去年中客團火燒車事件到這次蝶戀花翻車重大傷亡事故，出來主持會議與善後的都是觀光局副局長張錫聰，周永暉當初從台鐵局長轉任過來，對觀光真的不太熟悉，觀光除了管理外，還要做行銷跟建設，台灣的觀光真的需要一個真正懂觀光產業，且個性也不會太保守，願意讓業者有空間發揮的局長。

對於周永暉自請處分辭職，李奇嶽個人認為，要下台的應該是交通部長賀陳旦，去年中客團火燒車事件時，交通部就說要檢討司機管理，但到底有沒有做？若說中客團火燒車是前朝遺毒，但到現在都七個多月了，你說的改革到底有沒有做？公路監理機關這麼嚴重的事情，是歸交通部管，賀陳旦現在卻抓二位局長當墊背，該負的政治責任要負，再牽拖中客團，實在令人聽不下去。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 周永暉 觀光業者 請辭 遊覽車翻覆 非戰之罪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：觀光局長請辭 觀光業者：非戰之罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.