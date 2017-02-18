禁宰令下達 台南美食火雞肉飯被迫休攤
2017-02-18 19:37
肉伯雞肉飯已經營業超過30年，不過受到H5N6影響，將暫時休息4天。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕曾被CNN推薦的台南必吃美食「肉伯」火雞肉飯，下週二開始休息，創店老闆「肉伯」廖守芳現身說法，台南老店與台北分店，用的雞肉都是現宰雞肉，但受到H5N6影響，來客數下降，只好暫時休息到24日，至於影響多大，肉伯相當低調，只說一個月差不多用60斤的雞肉，但沒有好的雞肉，他寧願不賣，也不要影響品質，先休息4天，再觀望政府是否開放始宰雞。
CNN推薦19道必吃的台南小吃，其中一間就在台南中西區，去年肉伯將生意交棒給兒子，到台北信義區開分店，吸引不少在台北的台南人一解鄉愁，但說道H5N6肉伯直呼：「不要再報導了，越報生意越差！」坦承這幾天受到H5N6影響，來客數有下降，又突然傳出禁宰，讓他有點挫折，希望政府趕快調查清楚。
肉伯雞肉飯隔壁的「信」燒烤店老闆黃信凱說，燒烤店以肉品為主，最近點雞肉的顧客有點下滑，不過還有牛肉、豬肉、海鮮所以影響不會太大，倒是肉伯因以雞肉為主，沒有現宰雞肉可以用，所以打算要先休息幾天，這幾天想吃肉伯雞肉飯的，恐怕要等個幾天了。
肉伯說，沒有好雞肉，他寧願不要開店，這幾天把雞肉用完後，預計在21日休息，直到24日看看有沒有改變。有消費者得知後說，想到就會來吃肉伯，這4天沒有肉伯該怎辦？
台南市養雞發展協會理事長郭國民說，目前旗下39個會員的雞寮都沒有傳出雞隻發病的狀況，但是因為受到疫情影響，有三分之一的雞寮將休息，直到可以開始宰雞為止，往好處想就當作是過年後多休息幾天。
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