| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽、柴油調降0.1元
 首頁 > 生活

書屋跨界咖啡館 培力在地青年未來

「黑孩子黑咖啡屋」是為在地社會邊緣青年規劃，希望讓長大的孩子有一個學習服務的地方，學會後可以自行創業。（記者張存薇攝）

2017-02-18  15:57

［記者張存薇／台東報導］為了讓孩子們有更多的揮灑空間，陪伴在地孩子成長的台東縣「孩子的書屋」，更進一步籌設「黑孩子黑咖啡屋」，在家樂福文教基金會等多個單位贊助下，經過1年打造，今天下午開心揭牌啟用。

「孩子的書屋」已成立17年，提供在地孩子多元教育成長，而「黑黑咖啡」是為在地社會邊緣青年規劃的育成計畫，書屋創辦人陳俊朗說，希望讓長大的孩子有一個學習服務的地方，學會之後可以自行創業。

「黑黑咖啡」是黑孩子工班以特殊的燒杉工法、花1年時間打造，家樂福文教基金會執行長吳柏毅說，5年前即與書屋合作，陪伴孩子多元學習，提供烘焙、射箭、打擊樂等多元發展可能，除硬體贊助200萬元經費，也引進Flying V群眾墓資、湛盧咖啡等支援，以立國際服務也提供138人次志工協助，讓「黑黑咖啡」能永續經營。

相關影音

廣告
  • 位在台11線旁的「黑孩子黑咖啡屋」，今天開幕。（記者張存薇攝）

    位在台11線旁的「黑孩子黑咖啡屋」，今天開幕。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 多元學習 孩子的書屋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：書屋跨界咖啡館 培力在地青年未來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.