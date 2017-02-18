書屋跨界咖啡館 培力在地青年未來

「黑孩子黑咖啡屋」是為在地社會邊緣青年規劃，希望讓長大的孩子有一個學習服務的地方，學會後可以自行創業。（記者張存薇攝）

2017-02-18 15:57

［記者張存薇／台東報導］為了讓孩子們有更多的揮灑空間，陪伴在地孩子成長的台東縣「孩子的書屋」，更進一步籌設「黑孩子黑咖啡屋」，在家樂福文教基金會等多個單位贊助下，經過1年打造，今天下午開心揭牌啟用。

「孩子的書屋」已成立17年，提供在地孩子多元教育成長，而「黑黑咖啡」是為在地社會邊緣青年規劃的育成計畫，書屋創辦人陳俊朗說，希望讓長大的孩子有一個學習服務的地方，學會之後可以自行創業。

「黑黑咖啡」是黑孩子工班以特殊的燒杉工法、花1年時間打造，家樂福文教基金會執行長吳柏毅說，5年前即與書屋合作，陪伴孩子多元學習，提供烘焙、射箭、打擊樂等多元發展可能，除硬體贊助200萬元經費，也引進Flying V群眾墓資、湛盧咖啡等支援，以立國際服務也提供138人次志工協助，讓「黑黑咖啡」能永續經營。

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