為台灣燈會拚了！退休校長全家當導覽志工

2017-02-18 15:47

［記者黃淑莉／雲林報導］「台灣燈會在雲林，你看了嗎？」是最近許多雲林縣民問候語，甚至有許多人透過臉書呼籲大家保握時間前往賞燈，全縣民眾為了燈會動起來，退休校長張照權全家總動員擔任燈會導覽志工，而擔任燈會志工大隊長、豐泰基金會董事長林金陽也是放下工作，每天在燈會忙進忙出。

台灣燈會雲林有上萬名志工投入，包括接待、導覽等服務，讓賞燈遊客對雲林台灣燈會讚譽有加。

張照權及妻子黃密家、兩個女兒張東慈、張東瑋都開心參與這場雲林盛事，二女兒張東瑋在台中市任教，燈會9天活動中，她2週的六、日都特地趕雲林幫忙，12日晚上台中市長林佳龍參觀燈會即由她負責導覽。

黃密家與女兒都是演講、朗讀高手，黃密家年輕時救國團團康員，也曾獲全國閩南語即席演說第一名，大女兒張東慈曾獲雲林縣閩南語朗讀第一名、張東瑋曾獲台中市教師組國語即席演說第一名，張家全家人導覽功力令人讚賞。