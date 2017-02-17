新東扶輪社捐復巴 一棒傳一棒
2017-02-17 19:54
〔記者何玉華／新北報導〕國際扶輪新北市新東扶輪社17日捐增新北市政府一輛復康巴士，是歷來累積捐贈新北市的第8輛，市長朱立倫盛讚扶輪社友的愛心，也提及扶輪對其他縣市的資源挹注，是積善積福的最佳寫照。
新東扶輪社社長陳福山表示，他入社3年，今年擔任社長，延續新東社的實踐「繼續捐復巴、相挺身障者」的精神，在準備捐贈復康巴士前查資料，發現這輛車編號為「新東扶輪13號」，才知道社裡前輩已陸續捐贈，除了復康巴士，還有消防車、救護車，以及偏鄉地區學童的交通車等共17部。
陳福山說，去年底捐贈救生艇和救災艇給蘆洲救難隊，希望能備用不要使用到，也規劃與國外姐妹會共同捐贈雲林縣1輛行動沐浴車、下個月捐贈基隆市1部復康巴士；他特別感謝歷任社長和社友的捐獻，還提到在蘆洲區從事電子業的社友李福田，每次捐車均大力贊助。
朱立倫表達感謝，也說新北市的復康巴士已與台北、桃園和基隆聯合，只要起、訖一端在新北市，都能訂車，因此不論捐贈新北或基隆，新北市民都能受到服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 46小時不斷電 中正大學啟用通訊備用電力
- 補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
- 「紅害」拉警報 中南部天空灰濛濛
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- MLB》絕對值得53億！ 小史誓言用表現證明身價
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬
- 專案勞檢 鎖定丙丁等運輸、旅行業
- 諸事不順 傳川普屬意人選婉拒擔任國安顧問
- 中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
- （影音）狂粉衝飯店按鈴 黑嘉嘉毛骨悚然
- MLB》百分百健康回歸 克蕭：不必為我擔心！
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 施政報告聚焦6大面向 林全：改變已經開始
- 低價團頻出事 林全︰立即盤查
- 塞爾提克出戰公牛問鼎東部龍頭 今日賽事預告與轉播
- 川普痛斥媒體「不誠實」 現場和CNN記者互嗆
- 翻轉冤魂論 ! 228新書強調人民力量 反抗外來政權
- 逃出前夫暴力魔掌 白冰冰淚崩尋恩人
- 郝龍斌：軍公教用青春換退休金 網友嗆：誰不是？
- 苗市回收場火燒27小時 臭飄8鄉鎮
- 桃園》7個地區農會 大打爭奪戰
- 婦聯會黨產風波辜嚴倬雲喊冤 府：落實轉型正義
- 中國不互惠 美企籲以牙還牙
- 徐佳瑩搞笑扮雞姊 為巡演拚體能
- 莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元
- 學測滿級分 南一中4人 南女5人
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥
- 許孟哲揮情變 蓄鬍為XX努力
- 7年友情變質 山豬卡谷聊6小時淚崩
- 自由開講》國民黨將追討不當黨產導向政黨鬥爭是模糊焦點
- 遭台紙控非法變更印鑑 簡鴻文：自己的章為何不能刻
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子
- 李全教二審仍判有罪 民進黨南市黨部18字回應
- 遊覽車救難人員 透露車禍現場靈異事件...
- 帝寶三拍底價 創金融海嘯後新低
- 70多艘中國漁船拒捕 韓海巡掃射900發子彈驅離
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 孩子得承受「爸跳河自殺」 一句話驚醒尋短男
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新東扶輪社捐復巴 一棒傳一棒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分