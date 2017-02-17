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新東扶輪社捐復巴 一棒傳一棒

2017-02-17  19:54

〔記者何玉華／新北報導〕國際扶輪新北市新東扶輪社17日捐增新北市政府一輛復康巴士，是歷來累積捐贈新北市的第8輛，市長朱立倫盛讚扶輪社友的愛心，也提及扶輪對其他縣市的資源挹注，是積善積福的最佳寫照。

新東扶輪社社長陳福山表示，他入社3年，今年擔任社長，延續新東社的實踐「繼續捐復巴、相挺身障者」的精神，在準備捐贈復康巴士前查資料，發現這輛車編號為「新東扶輪13號」，才知道社裡前輩已陸續捐贈，除了復康巴士，還有消防車、救護車，以及偏鄉地區學童的交通車等共17部。

陳福山說，去年底捐贈救生艇和救災艇給蘆洲救難隊，希望能備用不要使用到，也規劃與國外姐妹會共同捐贈雲林縣1輛行動沐浴車、下個月捐贈基隆市1部復康巴士；他特別感謝歷任社長和社友的捐獻，還提到在蘆洲區從事電子業的社友李福田，每次捐車均大力贊助。

朱立倫表達感謝，也說新北市的復康巴士已與台北、桃園和基隆聯合，只要起、訖一端在新北市，都能訂車，因此不論捐贈新北或基隆，新北市民都能受到服務。

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  • 新東扶輪社捐贈第8輛復康巴士給新北市政府。（記者何玉華攝）

    新東扶輪社捐贈第8輛復康巴士給新北市政府。（記者何玉華攝）

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