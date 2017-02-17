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湖口遭棄死雞檢體送驗 縣府訪查追元兇

針對新竹縣湖口鄉羊喜窩段坡崁下遭棄置400多隻死雞，縣府比照禽流感案例處理模式，現場進行消毒，並積極追查元兇。（新竹縣政府提供）

2017-02-17  18:10

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉郊區的羊喜窩段產業旁坡崁下，16日驚見遭棄置400多隻死雞，並散發陣陣惡臭；縣府今天表示，已比照禽流感案例處理模式，現場進行消毒，除針對周邊養禽場展開訪視，警方也擴大調閱監視器追查棄置的人。

湖口往來新埔的羊喜窩段產業道路，民眾16日行經此地時聞到惡臭，意外發現大量死雞堆積在約3到5公尺深的陡坡下雜林，立刻通報新竹縣政府。因禽流感疫情逐漸增溫，農業處、家畜疾病防治所等相關單位，全副武裝到場了解。

雞隻屍體裝在數十個飼料袋裡，已腐敗發臭，長出隻隻肥蛆，因近來氣溫低，研判已死亡一段時間。環保局今天已會同湖口鄉公所先以土方覆蓋，再妥善處置。

家畜疾病防治所表示，鄰近養禽場大多具有一定規模，以飼料車直接傾倒飼料儲倉，不會使用飼料袋。16日已採集死雞檢體，寄送淡水家畜衛生試驗所檢驗，報告預計18日出爐，將確認是否有禽流感病毒。另該所昨會同警方訪視新埔兩家養禽場，都無異狀。

鄉長林志華說，該產業道路每年都發現遭人濫倒廢棄物，公所已在部分路段的護欄架鐵絲網加高；此處護欄已高及腰部，但不肖業者仍鑽「洞」亂倒，防不勝防。

縣警察局說，已在棄置點找到個人資料等證物，並調閱監視器循線追查中。同時在今日起到24日全國家禽禁止移動及休宰期間，將配合防疫機關加強查緝私宰家禽。

家畜疾病防治所表示，竹縣現有雞、鴨等禽類，總飼養數約119萬多隻。為有效防治「H5、H7亞型家禽流行性感冒」，已加強調查訪視及輔導業者自主消毒。

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  • 新竹縣湖口鄉羊喜窩段坡崁下遭棄置400多隻死雞，縣府相關局處人員如臨大敵，全副武裝到場了解。（新竹縣政府提供）

    新竹縣湖口鄉羊喜窩段坡崁下遭棄置400多隻死雞，縣府相關局處人員如臨大敵，全副武裝到場了解。（新竹縣政府提供）

  • 400多隻死雞被棄置在約3到5公尺深的陡坡下，傾倒容易，但清運困難。（新竹縣政府提供）

    400多隻死雞被棄置在約3到5公尺深的陡坡下，傾倒容易，但清運困難。（新竹縣政府提供）

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