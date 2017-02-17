「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
2017-02-17 17:12
〔記者何宗翰／霧峰報導〕亞洲大學現代美術館「美的覺醒」特展2月17日起開展，展出陳其茂、林壽宇、陳庭詩、林之助、劉錦堂、陳夏雨及陳幸婉等七名台中藝術家，包括膠彩、版畫、油彩、鐵雕、雕塑、複合媒彩等一百多件作品。資深木刻版畫藝術家陳其茂的遺孀丁貞婉，也特別捐贈60幅版畫給美術館，將作品留在台中，別具意義。
陳其茂生前定居台中，曾在衛道中學、東海大學任教，致力於版畫創作、研究與美術教育推廣，他一生執著於木刻版畫的創作，以沉穩內斂的風格，呈現木刻版畫古典優雅的意境，被喻為「台灣現代版畫拓荒者」。
中興大學外文系主任退休的丁貞婉表示，陳其茂生性平和、處世熱情，他就像一個老實人，一筆一劃，在很硬的木頭刻出畫作，雖然辛苦，卻充滿溫暖的感情，雖然沒有「大破大立」，但也算是「美的覺醒」；亞大是所「青春無限」的大學，她希望陳其茂的作品能留在台中，因此毅然將60幅版畫捐給亞洲大學。
「美的覺醒」延展在地關心，梳理台中近代美術史的脈絡，如劉錦堂是第一位到日本留學的油畫家；陳庭詩的鐵雕「約翰走路」收錄在世界藝術史冊；林之助有「台灣膠彩畫之父」之稱；陳夏雨帶起中部對於雕塑美學的追求；霧峰林家的林壽宇以老莊哲學的極簡藝術震撼藝壇；女性藝術家陳幸婉以水墨和複合媒材開創台灣當代藝術。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 日本熊本熊又來了！明天在基隆舊火車站物產展
- 「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
- 家禽禁宰運令下 中壢雞料理業者哀號：無雞可賣
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 內科以外夾層屋 不比照辦理
- 休傑克曼將告別金鋼狼 老X教授還想再戰下去
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 台企銀周燦煌：三箭齊發挺政府經濟政策
- 拜師學改槍 警察夢碎陷囹圄
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5
- 《澳洲女子公開賽》李旻打得自在 暫居第二
- 賄選案二審改判3年6月 李全教：對司法失望
- 母親做回收 他72級分拚台大法律
- 北韓要金正男遺體 馬來西亞不給
- 開南產學合作 高職生領薪超過30K
- 這樣也行！小S一秒變大象 再掀髮箍旋風
- 吸毒行徑像車震 毒蟲被逮獲
- 諸事不順 傳川普屬意人選婉拒擔任國安顧問
- 田野工場做中學 嘉市木營造注新血
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
- 應材Q1獲利訂單 雙創新高
- 空品差又「悶燒煙燻」 新化人譙翻
- 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 拿民宿冰箱果凍吃 母子誤食毒品睡整天
- 大樹農會選舉激戰 總幹事控文宣抹黑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 李全教案改判 賴清德：尊重司法單位後續辦理
- 公文上寫「10年後處理」...柯P再批前人不負責
- NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合
- 全部同額選舉 成功農會改選平靜
- 李全教賄選仍判有罪 國民黨聲援質疑政治迫害
- 日本自由行》把家「畫」回來：日本女建築師的震災療癒計畫
- 虛驚！基隆安養中心排煙管火警 53院民急疏散
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分