| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大

2017-02-17  17:12

〔記者何宗翰／霧峰報導〕亞洲大學現代美術館「美的覺醒」特展2月17日起開展，展出陳其茂、林壽宇、陳庭詩、林之助、劉錦堂、陳夏雨及陳幸婉等七名台中藝術家，包括膠彩、版畫、油彩、鐵雕、雕塑、複合媒彩等一百多件作品。資深木刻版畫藝術家陳其茂的遺孀丁貞婉，也特別捐贈60幅版畫給美術館，將作品留在台中，別具意義。

陳其茂生前定居台中，曾在衛道中學、東海大學任教，致力於版畫創作、研究與美術教育推廣，他一生執著於木刻版畫的創作，以沉穩內斂的風格，呈現木刻版畫古典優雅的意境，被喻為「台灣現代版畫拓荒者」。

中興大學外文系主任退休的丁貞婉表示，陳其茂生性平和、處世熱情，他就像一個老實人，一筆一劃，在很硬的木頭刻出畫作，雖然辛苦，卻充滿溫暖的感情，雖然沒有「大破大立」，但也算是「美的覺醒」；亞大是所「青春無限」的大學，她希望陳其茂的作品能留在台中，因此毅然將60幅版畫捐給亞洲大學。

「美的覺醒」延展在地關心，梳理台中近代美術史的脈絡，如劉錦堂是第一位到日本留學的油畫家；陳庭詩的鐵雕「約翰走路」收錄在世界藝術史冊；林之助有「台灣膠彩畫之父」之稱；陳夏雨帶起中部對於雕塑美學的追求；霧峰林家的林壽宇以老莊哲學的極簡藝術震撼藝壇；女性藝術家陳幸婉以水墨和複合媒材開創台灣當代藝術。

廣告
  • 木刻版畫藝術家陳其茂的遺孀丁貞婉（左），捐贈60幅版畫給亞大美術館。（記者何宗翰攝）

    木刻版畫藝術家陳其茂的遺孀丁貞婉（左），捐贈60幅版畫給亞大美術館。（記者何宗翰攝）

  • 亞洲大學現代美術館「美的覺醒」特展2月17日起開展。（記者何宗翰攝）

    亞洲大學現代美術館「美的覺醒」特展2月17日起開展。（記者何宗翰攝）

  • 陳其茂的木刻版畫沉穩內斂，呈現古典優雅的意境。（記者何宗翰攝）

    陳其茂的木刻版畫沉穩內斂，呈現古典優雅的意境。（記者何宗翰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亞洲大學 版畫 美的覺醒 美術展 陳其茂
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.