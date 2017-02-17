「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大

2017-02-17 17:12

〔記者何宗翰／霧峰報導〕亞洲大學現代美術館「美的覺醒」特展2月17日起開展，展出陳其茂、林壽宇、陳庭詩、林之助、劉錦堂、陳夏雨及陳幸婉等七名台中藝術家，包括膠彩、版畫、油彩、鐵雕、雕塑、複合媒彩等一百多件作品。資深木刻版畫藝術家陳其茂的遺孀丁貞婉，也特別捐贈60幅版畫給美術館，將作品留在台中，別具意義。

陳其茂生前定居台中，曾在衛道中學、東海大學任教，致力於版畫創作、研究與美術教育推廣，他一生執著於木刻版畫的創作，以沉穩內斂的風格，呈現木刻版畫古典優雅的意境，被喻為「台灣現代版畫拓荒者」。

中興大學外文系主任退休的丁貞婉表示，陳其茂生性平和、處世熱情，他就像一個老實人，一筆一劃，在很硬的木頭刻出畫作，雖然辛苦，卻充滿溫暖的感情，雖然沒有「大破大立」，但也算是「美的覺醒」；亞大是所「青春無限」的大學，她希望陳其茂的作品能留在台中，因此毅然將60幅版畫捐給亞洲大學。

「美的覺醒」延展在地關心，梳理台中近代美術史的脈絡，如劉錦堂是第一位到日本留學的油畫家；陳庭詩的鐵雕「約翰走路」收錄在世界藝術史冊；林之助有「台灣膠彩畫之父」之稱；陳夏雨帶起中部對於雕塑美學的追求；霧峰林家的林壽宇以老莊哲學的極簡藝術震撼藝壇；女性藝術家陳幸婉以水墨和複合媒材開創台灣當代藝術。