跆拳正妹棄護士改當警察 只因助人最樂
李芷儀棄當護士，穿上警察制服。（李芷儀提供）
〔記者李忠憲／台中報導〕豐原警分局頂街派出所近來出現一名正妹女警李芷儀，執勤時吸引不少民眾前來合照。原考上中國醫藥大學護理系的她，因喜愛與人面對面接觸互動，心想除幫助病患，還要再幫助其他人，大一時毅然決然報考警察專科學校，並獲得同為跆拳道教練的父母支持，順利考上警察專科學校，去年10月24日分發到頂街派出所，經2個月的實習，在耶誕夜當天正式上線，成為一名真正的警察。
來自彰化，出身在跆拳道世家的24歲李芷儀，父母李聰滿、邱慧文、阿姨邱盟仁都是身經百戰的跆拳道國手及教練，哥哥也考上警察特考，目前在保四總隊受訓。本身有跆拳道三段實力的李芷儀，國小就曾獲得全國冠軍，因外型甜美，身材纖細加上愛看書，順利考上大學並曾當平面模特兒，在熱門手機APP「Instagram」分享自己的心情，臉書及Instagram分別有2千多及1萬1千多人關注。她也喜愛戶外踏青，接近大自然。
李芷儀表示，在派出所服務滿2月，曾在處理一件酒駕案件時，運用跆拳道所學與學長將激動的男子順利壓制。喜愛語言的她，唸警專時就學習較冷門的越南語，畢業後自學，卻在處理一件越配家暴案件中，用越南語卸下被害人心防，讓她很有成就感。
她說，警察工作目前才開始，在學長姐及長官的教導下，獲得很多，但還有很多需要她認真學習。至於感情，因為自己還年輕，目前單身的她只想把重心放在工作上，沒有談戀愛的想法。
李芷儀的阿姨邱盟仁給予肯定說，芷儀從小時候的嬌嬌女成為現在懂事小女孩，阿姨以妳為榮。身在跆拳道世家，練跆拳道可以健身，但需要「勇氣」才有辦法上台比賽。有了勇氣，讓你參與很多別人可能一輩子都不會去參與的事情，謝謝你讓我們看到，原來夢想也沒那麼遙不可及。
李芷儀擁有跆拳道三段實力。（李芷儀提供）
李芷儀長相甜美，喜愛戶外活動。（李芷儀提供）
李芷儀喜愛拍照，與朋友到宜蘭玩時在民宿留影。（李芷儀提供）
李芷儀將派出所床位溫馨佈置，上網分享。（李芷儀提供）
李芷儀街頭發放交通宣導卡片。（記者李忠憲攝）
李芷儀工作認真，準備出勤。（記者李忠憲攝）
李芷儀到槍械室領槍彈。（記者李忠憲攝）
李芷儀與同事相處融洽。（李芷儀提供）
李芷儀（左）與父母李聰滿（中）、邱慧文感情融洽。。（李芷儀提供）
李芷儀街頭值勤，民眾要求合影。（李芷儀提供）
李芷儀（左二）與同事到豐原慈濟宮前進行交通安全宣導。（記者李忠憲攝）
李芷儀到槍械室領槍與子彈，準備出勤。（記者李忠憲攝）
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