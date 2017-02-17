遊覽車公會：北市300家業者沒幫司機投勞保

2017-02-17 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆33死，罹難駕駛與領隊竟都沒有勞健保，對此台北市遊覽車公會理事許戎宏透露，在台北市400間遊覽車公司理，至少有300家的靠行司機沒有勞保。

據《上報》報導，許戎宏今日出席蝶戀花旅行社記者會，會後接受採訪時表示，許多遊覽車司機都會出現帳務狀況，10人裡有9人是信用瑕疵，因此不願意公司幫他們投保，以免被銀行發現而遭到扣薪，最多是自己去遊覽車公會投保而已。

許戎宏說，全台現在有1萬8000輛左右的遊覽車，其中4000餘輛皆為靠行，但光是北市少說就有300家業者的靠行司機身上無勞保，由於這些都是駕駛與業者在私下協調，所以政府單位很難發現。

許戎宏認為，發生意外的康姓司機沒有向遊覽車公會投保，結果蝶戀花旅行社和友力通運都沒去確認司機是否有保險，這是管理上的疏失。