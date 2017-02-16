客家「天穿日」大家聚餐休息吧

客家天穿日，三分局到天乙宮宣導犯罪預防，市議員鄭功進扮財神發喜糖。（記者楊政郡攝）

2017-02-16 14:02

［記者楊政郡／台中報導］農曆正月二十日是客家人的「天穿日」，按習俗來說，無論貧窮富貴，客家人這天要放自己一天假，東區東門里長春會徦天乙宮舉辦自助餐會，市議員鄭功進扮成財神到天乙宮獻上祝福，第三分局也趁機來進行犯罪宣導。

鄭功進則扮演財神到場發喜糖，他說依市府統計，東區客家人口約6600人，而使用客語為日常用語，僅有579人，客家語言的消逝是各警訊，他希望市府要強化客家在地文化推廣，體現多元文化並存之美。

東門長春會陳豐圻會長表示，天乙宮周邊早期客家先民居住地，以神農大帝、玉皇大帝作為主要信仰。該宮主委洪明風說，天乙宮原為育化堂，就是客家先民的鸞堂，天乙宮後方還有一座東門里福德祠，該福德祠門楣貼有客家民居常見的五福聯，看到五福聯，就是客家人春節期間張貼於家居門楣上的五張「財子壽喜聯」，而相傳天穿日這一天要休息，這一天如果忙碌，則一整年都會忙碌，就是勞碌命。

台中市三分局得知這項餐會，聚集數百名里民，也到場進行犯罪宣導，立德所所長陳舜堯率領員警、志工巧扮當紅電影角色「雷神索爾」、「鋼鐵人」、「美國隊長」、「蝙蝠俠」，象徵警察強力守護民眾生命、財產的安全，也娛樂在場里民。