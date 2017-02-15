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「大溪-永寧捷運站」快捷公車 24日通車

2017-02-15  21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局為改善大溪觀光及聯外交通，減輕大溪老街負擔，新闢「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，預計24日開放民眾搭車，通車首週即24日至3月2日提供大溪區民憑證免費搭車外，另提供民眾可將自行車帶上全新電動巴士的服務。

交通局局長劉慶豐指出，新闢「710大溪─永寧捷運站」起訖站在大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，頭末班車時間是上午6點至晚上10點45分，發車班距尖峰10至20分鐘1班、離峰30至60分鐘1班，平日80班次、假日82班次，但例假日因考量大溪老街壅塞，在例假日的上午9點10分至晚上7點改由大溪觀光橋發車，採3段票收費（每段票全票18元、半票9元）。

行駛動線如下：大溪老街→復興路→慈湖路→康莊路→（假日：橋頭停車場→瑞安路一段） →介壽路→仁善街→埔頂路二段→埔頂路一段→員林路一段→永昌路→大溪交流道→國道三號→土城交流道→新北市土城區中央路三段→捷運永寧站。

劉慶豐說，此路線是前年底由公路總局以「國道客運」辦理公告徵求業者營運，因無業者投件乏人問津，去年5月經市長鄭文燦、立委趙正宇於大溪區和平老街召開協調會，考量大溪往返大台北地區公共運輸嚴重不足，由交通局改以「市區公車」方式辦理，經評選由捷順交通公司取得經營權，並採購15輛電動巴士載客，讓大溪聯外交通更方便。

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  • 「大溪─永寧捷運站」快捷公車24日通車，大溪人憑證7天免費乘車。（記者李容萍攝）

    「大溪─永寧捷運站」快捷公車24日通車，大溪人憑證7天免費乘車。（記者李容萍攝）

  • 即將通車的「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，可讓民眾將自行車帶上全新電動巴士。（交通局提供）

    即將通車的「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，可讓民眾將自行車帶上全新電動巴士。（交通局提供）

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