成大醫院首創失智照護諮詢門診 獲列健保給付項目

2017-02-15 20:31

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院於一百年二月十六日成立國內首個醫學中心級的失智症中心，中心主任白明奇邀成大醫學院跨領域教師參與、首創「失智照護諮詢門診」，提供患者客製化照護。白明奇說，成醫失智症中心六年有成，此失智照護諮詢門診在一年多前已獲健保給付項目，令他很感動。

失智中心成立之初，成醫失智症中心主任白明奇教授邀請成大醫學院護理、職能治療、物理治療、臨床心理等跨領域老師參與，首創「失智照護諮詢門診」，提供失智病人及家屬客製化的醫療照護，照護成果也發表在學術期刊，提供其他醫療人員與機構參考。

在白明奇教授領導下，成大醫院失智症中心三度榮獲國家品質標章 （Symbol of National Quality, SNQ） 認證，並促成了成大醫院與日本熊本大學簽署合作備忘錄，兩地醫療工作者、學生與研究者互訪很頻繁，有助於失智症照護的提升與進步。

白明奇去年受聘為南市長照推動小組委員，白明奇說，今年三月二十五日成醫失智症中心將與熱蘭遮失智症協會，在成大醫學院合辦「台南模式（失智照護）春季論壇」，邀請產、官、學專家擔任演講者與討論者，預計有二五０人與會，會議討論精華將提供南市長照政策施政的重要參考。