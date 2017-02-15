行政院前瞻基礎建設計畫 竹市爭取275億元
新竹市長林智堅向行政院爭取前瞻基礎建設計劃275億元，包括新竹車站大車站計劃及大新竹輕軌系統和棒球場拆除重建與新漁人碼頭，國際展演中心等五大計劃，都已獲行政院初步認同。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天宣佈已向行政院「前瞻基礎建設計畫」爭取專案全額補助5大項、共275億元計畫，包括新竹大車站及新竹輕軌系統、棒球場拆除重建、國際展演中心暨客家會館和漁人碼頭計畫，其中棒球場今年就會動工，而大車站將參考日本品川車站，利用平台將國家古蹟新竹車站包圍著，旅客可在車站平台中自在進出，凸顯城市紋理。
林智堅說，行政院這項4年上兆元的國內重大經濟建設發展經費，各縣市都積極爭取，他多次北上，將已規劃的新竹2050城市願景中列出5大項向中央爭取，總經費275億元，包括進行城市軸線翻轉紋理縫補的「大車站」計畫，此計畫經費約50億元，不考慮車站高架或地下化等方向，而是串連新竹車站前站和後站，以「大車站」概念縫補城市紋理，均衡城區發展。
林智堅說，他曾造訪日本品川車站，發現新竹車站和品川車站站體很雷同，希望用平台來延伸包圍新竹車站站體，利用每個平台連結月台，鐵軌行駛被包覆在平台中，旅客在平台中移動，且有各種商店，如此將提升車站的經濟效益，還可容納吞吐大新竹地區90多萬名人口。
林智堅提到，大車站計畫不需徵收土地或進行都市計畫變更，土地以台鐵及國有地為主，因此時程上3到4年就可完成，未來除保留具歷史文化價值的國家古蹟新竹車站樣貌，也會帶動城市的發展，讓新竹市成為國際城市。
除了大車站計畫，為紓解新竹科學園區、新竹縣竹北市及新竹市交通的城市輕軌系統，林智堅也提出200億元的大新竹輕軌系統計畫，雖然這項計畫先前已有多任市長提出，但現在是實現新竹輕軌的最佳時刻，市府會結合竹縣和園區做規畫，紓解大新竹及園區的交通，發揮效益。
此外，包括15億元的國際展演中心暨客家會館及5億元的棒球場拆除重建、5億元的新漁人碼頭計畫，都是市府接下來的建設重點，透過行政院的專案全額補助，將讓新竹建設大躍進，再現城市風華。
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