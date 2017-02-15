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台東氣象站重建新氣象 園內百年老松正名琉球松

台東氣象站重建，卻保留了站區內的百年老松及風力塔舊建築。（記者王秀亭攝）

2017-02-15  12:50

〔記者王秀亭／台東報導〕有百年歷史的台東氣象站歷經1年的重建，今天上午落成，為留住台東民眾的共同記憶，保留站區內7棵與氣象站同齡的老松以及風力塔舊建築，只不過老松一直被認定為日本黑松，參與落成典禮的台東林管處長劉瓊蓮特地澄清，不是日本黑松，是琉球松。

台東氣象站成立於1900年，因原有建築老舊，於前年11月展開重建，整體建築採木造外觀設計，配合節能通風的挑高斜瓦屋頂，與氣象站對面的兒童故事館建物相呼映，在嶄新的建物中，唯獨保留風力塔舊建築及7棵老松。

由於老松特殊的樹型，是氣象站人員及台東民眾印象深刻的老樹，大家長年以來認定老松為日本黑松，連台東林管處也一度誤以為是日本黑松。劉瓊蓮指出，後經專家指正，以即實地現場查看後，確認老松樹沒有日本黑松葉片「短而堅韌」的特色，反而符合琉球松葉片「長而柔軟」的特性，只要妥善照顧，存活500年應無問題。

從台北到台東參加落成典禮的中央氣象局長辛在勤表示，會叮嚀站內同仁，務必在台東林管處的協助及建議下，給琉球松適合的成長環境及適切的保護措施，讓它們與台東氣象站永遠共存。

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  • 台東氣象站重建，今天上午舉辦落成典禮。（記者王秀亭攝）

    台東氣象站重建，今天上午舉辦落成典禮。（記者王秀亭攝）

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