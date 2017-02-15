快訊明華園愛的波麗路台中登場
台東氣象站重建新氣象 園內百年老松正名琉球松
2017-02-15 12:50
台東氣象站重建，卻保留了站區內的百年老松及風力塔舊建築。（記者王秀亭攝）
〔記者王秀亭／台東報導〕有百年歷史的台東氣象站歷經1年的重建，今天上午落成，為留住台東民眾的共同記憶，保留站區內7棵與氣象站同齡的老松以及風力塔舊建築，只不過老松一直被認定為日本黑松，參與落成典禮的台東林管處長劉瓊蓮特地澄清，不是日本黑松，是琉球松。
台東氣象站成立於1900年，因原有建築老舊，於前年11月展開重建，整體建築採木造外觀設計，配合節能通風的挑高斜瓦屋頂，與氣象站對面的兒童故事館建物相呼映，在嶄新的建物中，唯獨保留風力塔舊建築及7棵老松。
由於老松特殊的樹型，是氣象站人員及台東民眾印象深刻的老樹，大家長年以來認定老松為日本黑松，連台東林管處也一度誤以為是日本黑松。劉瓊蓮指出，後經專家指正，以即實地現場查看後，確認老松樹沒有日本黑松葉片「短而堅韌」的特色，反而符合琉球松葉片「長而柔軟」的特性，只要妥善照顧，存活500年應無問題。
從台北到台東參加落成典禮的中央氣象局長辛在勤表示，會叮嚀站內同仁，務必在台東林管處的協助及建議下，給琉球松適合的成長環境及適切的保護措施，讓它們與台東氣象站永遠共存。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 歐耀宗飆148Km 卡位一軍有指望
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 苗檢成立國土保育平台 要求犯罪工具都查扣
- 1路公車中壢候車處 重整地鋪平
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 週刊爆何壽川不愛長子 外孫改姓搶永豐餘接班
- MLB》克蕭力勸道奇簽這位老將 2故事秒懂為什麼
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 黑幫入黨風波未了？傳金錢豹酒店妹「被團購」
- 艾迪頓征日有信心 準備好了
- 妻援交被打槍…夫不怪她反毆殺價客
- 大樂透》頭獎摃龜
- 提出冬季避養禽？林聰賢：未完全轉述的誤會
- 福伯開飛機誤認跑道 險撞百人波音737
- 遭冒名跟粉絲要LINE 畢書盡暴氣
- 花蓮爭原博館 選址評委：文化深度不夠
- 邵雨薇遭換角？吳慷仁新戲女主角變成「她」
- 魏德缺陣 公牛迎戰暴龍 今日賽事預告與轉播
- 測試完成 杜拜7月起推無人機載客
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 週刊爆毆妻又打母 童仲彥：我媽很生氣...
- 遊覽車司機連上16天班 女兒一句話道盡辛酸...
- 妊娠高血壓 產婦急診產女
- 川普︰北美自貿協定 加國部分僅需微調
- 金正男遭刺殺 兒子金韓松安全堪憂
- 身心障礙者 僅0.7％就業機會
- 馬總︰助拳殷仔 看重沃奎茲
- 遊覽車翻覆前1小時 在宜縣麵包店留下最後身影
- 嘉義1314情人台 金婚夫妻說愛你
- 【藝文短訊】 詩人羅門安息禮拜
- 被爆戀上房祖名？ 歐陽娜娜斥：他是大叔耶！
- 新北民政局催婚 520紅線大放送
- 4月財經會議 經部︰非大拜拜
- 女大生成SM性奴 被逼公然口交
- 一窩通緝犯製毒！ 俏皮毒咖包吸年輕毒蟲
- 與日核災區簽觀光協定 藍議員轟賴清德：你是日本人嗎？
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 馬刺踹溜馬勝出 金塊3分雨爆泠擒勇士
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台東氣象站重建新氣象 園內百年老松正名琉球松
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分