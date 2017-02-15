台灣奧運會旗出爐 林昶佐：勿再用黨國不分旗幟
民報藝術文化基金會主辦的「台灣奧運會旗．我來設計」活動得獎結果15日公布，參賽者王朝慶「實質存在．世界共融」（中）、AnnieC.「台灣奧運隊」（右）、李白峰「台灣之光‧世界之最」（左）分別獲前三名。（記者廖振輝攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕「台灣奧運會旗‧我來設計」奧運會旗徵選活動結果出爐，前3名作品分別為「實質存在‧世界共融」、「奧運台灣隊」、「台灣之光‧世界之最」。時代力量立委林昶佐表示，盼奧運會旗不再用不三不四、黨國不分的產物；主辦單位盼爭取世大運、奧運讓民眾帶新旗幟入場。
活動記者會邀請主辦單位民報藝術文化基金會董事長陳永興、評審委員召集人蘇振明、「亞洲羚羊」紀政及立委林昶佐，公布評選結果，前3名得獎者，依序為王朝慶「實質存在‧世界共融」、AnnieC.「奧運台灣隊」、李白峰「台灣之光‧世界之最」。
另為，特別精神獎得主為曾獲金馬獎終身成就獎的陳子福，優選名單則為李秀英「翱翔」、賴致偉「台灣三色旗」、蘇永成「冠鷲玉山旗」、林典僑及吳育憲「台灣出征」、林知榮「旺盛台灣（T）」、謝耿元與廖高顯「台灣勝利旗」、林清文與Alexander Petras「根與本」、鍾映崴「活力台灣」、AnnieC.「奧運女神」。
陳永興指出，本次評委有導演吳念真、設計師聶永真、奧運國手紀政、漫畫家魚夫及蘇振明教授，從兩百多件作品選出前3名、12名優選及1名特別精神獎，他將拜會台北市政府、奧委會及總統府，盼讓代表台灣的旗幟能進入世大運、奧運，並推動成為正式會旗。
林昶佐表示，希望本次的奧運會旗、會歌等，能夠不再使用不三不四、黨國不分的產物，讓台灣人以台灣的名義參與奧運，眾知體育選手從甄選、訓練到參賽，有太多不公平及爭議，因此時代力量也推出體育團體法草案，盼能讓單項協會，不再被特定聲音把持。
蘇振明表示，台灣是自由民主的國家，而不管任何國家，其國旗、國歌、國名都不能被竄改汙衊，因此藉由此次活動，要讓台灣民眾都能參與設計，這些參賽者共現美感與勇氣，每一幅作品都是來自於對台灣土地、物產、美感及價值的期待，更代表台灣人的心聲。
紀政表示，奧運會旗是很嚴肅的事，當初為迎合奧會模式，倉促下難免草率，但會旗豈可草率，當初決定會旗時若有更充裕的時間，就能更嚴肅看待，也應該開放全民參與，因此很高興參加這次的台灣奧運會旗評選活動，也希望世大運能准許旗幟進入比賽場域。
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