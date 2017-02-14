球迷有福了！新竹棒球場要大整建再升級

球迷有福了！新竹棒球場將全面大整建大翻新！預計今年動工，明年下半年完工，要給球迷和球隊耳目一新的新竹棒球場。（記者洪美秀攝）

2017-02-14 20:49

［記者洪美秀／新竹報導］使用超過40年的新竹棒球場將全面整建大升級！新竹市長林智堅宣佈好消息說，已獲教育部近1000萬元規劃設計費，將進行棒球場的大規模整建，總經費5億元，包括內野場地及觀眾席全面翻新、整建，球場內部設施及球員休息室等，預計今年動工，明年下半年啟用。

新竹地區中華職棒的球迷今年雖無緣在新竹棒球場觀看到精采賽事，但新竹棒球場將進行大規模的整建翻新，總經費是歷年來最多，整建規模也是歷年來最大幅度，完工後絕對會讓市民、球迷和球員都耳目一新。

新竹市長林智堅日前北上爭取行政院「前瞻基礎建設計畫」專案全額補助，要進行新竹棒球場的大幅度整建翻新，包括拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並進行外野觀眾席整修與停車塔修繕，且會規劃設置球員休息室、復健室、牛棚練習區等，提供職業級比賽環境。

此外，也會設置餐飲與紀念品販賣實體店面、改善球場廁所等。同時配合賽事轉播相關機電設備、廣播系統以及外野大螢幕等都會規劃建置，要給球員與球迷朋友更優質的球場環境。

市府教育處體健科表示，市府已提出可行性評估及綜合規劃報告送到教育部體育署，因應整修工程規劃，球場中長期借用單位將協調安置，今年將不會安排職棒賽事，但請球迷期待嶄新的新竹市棒球場。

林智堅說，1976年建成的新竹市棒球場，觀眾席位有1萬席，2015年曾創下平均觀眾人數7143人的紀錄，在平日賽事中佔所有球場的第2名，足見新竹地區廣大的棒球人口。此次棒球場拆除重建大翻新，期許完工後再度乘載球迷回憶，讓棒球魂再度在竹市沸騰。

新竹棒球場將全面大整建大翻新，要給球迷和球隊耳目一新的新竹棒球場。（記者洪美秀攝）

新竹棒球場將全面大整建大翻新，要給球迷和球隊耳目一新的新竹棒球場。（記者洪美秀攝）