原民土地劃設辦法上路 保留地加傳統領域達百萬公頃
〔記者吳柏緯／台北報導〕關乎原住民族傳統領域的「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，今天由原住民族委員會正式發布，未來全台約80萬公頃的原住民傳統領域都將可以循此辦法劃設，粗估保留地加上傳統領域可以達到106萬公頃。
原民會主委夷將‧拔路兒表示，雖然原基法已經實行超過10年，這項辦法也在原民會躺了超近10年，未來將依據該辦法逐步劃設公告原住民族傳統領域或部落範圍土地，實踐原住民族的土地正義。
不過對於這項辦法仍有原民團體與原民立委不買帳，認為該辦法中排除私有地，將嚴重損害原住民族的權利，原民團體上午更赴原民會抗議。原住民青年陣線批評，不論族人如何大聲疾呼，強調傳統領域排除私有土地將使原住民族土地權利支離破碎，但原民會的版本仍將傳統領域的劃設排除私有地，持續藐視部落的主體性、出賣原住民族土地。
夷將‧拔路兒表示，歷史上的原住民族傳統領域土地到目前已有很大的變化，而且私有土地所有權人的身分也很複雜，不單只有漢人。夷將強調，憲法保障人民的財產權，若原民會逕自將私人土地列入，不但有違憲之虞，且土地所有權人使用土地時，須經原住民族部落集體諮商同意的怪異情形。
針對立委質疑該辦法缺少溝通，夷將指出，原民會去年曾發函至各原住民族立委的辦公室，甚至親赴委員辦公室溝通，可能是委員們太忙，所以忘記了。此外，研擬辦法的過程共歷經3次跨部會協商會議與12場全國分區座談會、專家學者座談會及相關會議，去年8月也已上網預告，甚至在去年年底開了5場重大政策說明會。
不同於多位原住民立委持反對的意見，民進黨立委谷辣斯．尤達卡表示這是落實原住民土地正義的第一步，雖然不完美，但是仍然值得肯定與支持。她並表示，這項辦法是基於原基法的規定而制定，原基法中只有規範公有土地，若反對這項辦法應是在立院修法而非向原民會抗議。
至於未來要如何處理私有地的問題，谷辣斯認為基於尊重私人財產，應由政府出面透過法律向地主徵收，待變成公有地後，再循此辦法歸還給原住民族。
根據原民會的統計，過去透過90年代開始的「還我土地運動」，向政府爭取回約2萬公頃的原保地；未來循這項辦法，將可從政府手中取回約80萬公頃的土地，粗估保留地加上傳統領域可以達到106萬公頃。
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標題：原民土地劃設辦法上路 保留地加傳統領域達百萬公頃
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