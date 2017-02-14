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防檢局官員遭爆開會僅4小時 隔天跑去吃活魚、騎馬

李惠仁爆料，防檢局官員根本沒心開會，隔天跑去騎馬、吃活魚。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-14  17:28

〔即時新聞／綜合報導〕H5N6禽流感疫情擴大，紀錄片導演李惠仁今天（14日）爆料，農委會召開多次全國性防疫會議，開會2到3天，官員其實只開會4小時，其他時間則是去騎馬、參觀蔣介石行館、吃活魚三吃，他痛批，防檢局官員在政黨輪替後，心態更糟糕。

花蓮出現首例禽流感，農委會卻判斷不出鴨或鵝，引發各界批評，李惠仁隨即在臉書指正該案例是「鴨」，並批評農委會防檢局「鴨鵝不分」，政府根本欺上瞞下、防疫無心。

李惠仁今天在三立《前進新台灣》節目上更指出，政黨輪替後，防檢局官員沒有換，不但沒有更積極，反而心態更保守、糟糕，並爆料官員開會，其實大多時間花在玩樂上。

他爆料，農委會全國性防疫會議都是假的，他委託朋友調查，竟發現去年7月在淡水的會議，開會時間不到4小時，隔天就跑去騎馬；去年10月在桃園的會議，第2天會場同樣空無一人，官員竟跑去參觀蔣介石行館、吃活魚三吃。

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