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不一定是老化！老人雙腳無力 竟是脊髓腫瘤作祟

2017-02-14  16:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕雙腳無力可不一定只是「老人症頭」使然！76歲的阿嬤近1年多來備感雙腳無力，甚至跌倒骨折，阿嬤原以為是老化現象，直到腰背愈來愈痛、左腳無法抬起，甚至出現失禁現象，到醫院檢查，赫然發現竟是脊髓腫瘤造成下肢無力，幸好手術移除，目前術後情況良好。

76歲的阿嬤雖然年過7旬，但保養得宜，沒有三高毛病，1年多前開始出現下肢無力感及腰酸背痛，阿嬤原以為是自然老化的現象，之後不小心跌倒，造成第2腰椎壓迫性骨折，因病人經過藥物治療後不見改善，加上下肢愈來愈無力，左腹部神經性麻痛、左腳無法抬起，甚至出現失禁情況，才到醫院進一步檢查。

中山醫學大學附設醫院神經外科醫師曾福豪指出，經核磁共振檢查發現婦人第9胸椎脊髓腔內長了約3公分的腫瘤，腫瘤壓迫神經，才造成下肢無力、甚至失禁的情況。

曾福豪說，目前婦人經手術及復健後，下肢恢復到可靠四腳助行器行走，術後胸腰部核磁共振檢查無腫瘤殘留或復發現象。

曾福豪指出，脊椎腫瘤發生原因不明，多數為身體其他部位的惡性腫瘤轉移而來，其他則多是偶發性，脊椎腫瘤初期沒有特殊性的表現，之後約有5成病人會產生肢體無力，感覺減退、行動不便或大小便失禁甚至下肢癱瘓等。

曾福豪說，中老年人若出現進行性、持續性腰背疼痛伴有夜間痛且經治療後均未見改善者，或是伴隨體重減輕及下肢無力等症狀時，就要提高警覺，到醫院進一步檢查。

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  • 老人雙腳無力不一定是老化作祟，阿嬤檢查出脊髓腫瘤元凶。（記者蘇孟娟攝）

    老人雙腳無力不一定是老化作祟，阿嬤檢查出脊髓腫瘤元凶。（記者蘇孟娟攝）

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