| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

今年首起百日咳群聚案 男嬰疑遭母傳染

2017-02-14  15:33

〔記者林惠琴／台北報導〕國內出現今年首起百日咳群聚感染事件，共2人確診，目前均已康復，衛福部疾管署表示，由於百日咳初期症狀與感冒類似，可能因病患忽略症狀延遲就醫，造成接觸者感染，引發群聚疫情，提醒民眾要提高警覺。

疾管署指出，此一群聚事件的指標個案為中部2個月大男童，發病時為1個月大，1月14日至21日間因陸續出現咳嗽、嘔吐等情形兩度至診所就醫，22日症狀持續且出現發紺等症狀，進而轉往醫院並住院隔離，之後醫院採檢通報，並於2月6日確診。

疾管署強調，衛生單位1月24日針對同住接觸者4人進行採檢及預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，但指標個案母親於2月7日確診為百日咳，研判指標個案可能遭母親傳染，母親感染源仍待釐清。

根據疾管署統計，2012至2016年共270例百日咳確定病例，以2個月以下、未達接種疫苗年齡的嬰兒38.9%最多，其次為21歲以上成人。而近5年所發生的51起、共124人群聚事件中，主要仍以家庭群聚為主。

疾管署強調，百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強，一開始症狀類似一般感冒，民眾常常因忽略症狀而未就醫，進而傳染給家中免疫力較差的嬰幼兒，強調一般感冒通常1週內會好轉，腺病毒可超過1週，特殊症狀為噴嚏、紅眼，但百日咳會咳嗽持續2週以上，特殊症狀為陣發性咳嗽、吸入性哮聲或咳嗽後嘔吐，民眾可以提高警覺。

廣告
  • 疾管署防疫醫師黃馨頤說明百日咳與一般感冒的差異。（記者林惠琴攝）

    疾管署防疫醫師黃馨頤說明百日咳與一般感冒的差異。（記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 百日咳 群聚感染
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：今年首起百日咳群聚案 男嬰疑遭母傳染


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.