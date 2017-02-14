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今年首起百日咳群聚案 男嬰疑遭母傳染
2017-02-14 15:33
〔記者林惠琴／台北報導〕國內出現今年首起百日咳群聚感染事件，共2人確診，目前均已康復，衛福部疾管署表示，由於百日咳初期症狀與感冒類似，可能因病患忽略症狀延遲就醫，造成接觸者感染，引發群聚疫情，提醒民眾要提高警覺。
疾管署指出，此一群聚事件的指標個案為中部2個月大男童，發病時為1個月大，1月14日至21日間因陸續出現咳嗽、嘔吐等情形兩度至診所就醫，22日症狀持續且出現發紺等症狀，進而轉往醫院並住院隔離，之後醫院採檢通報，並於2月6日確診。
疾管署強調，衛生單位1月24日針對同住接觸者4人進行採檢及預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，但指標個案母親於2月7日確診為百日咳，研判指標個案可能遭母親傳染，母親感染源仍待釐清。
根據疾管署統計，2012至2016年共270例百日咳確定病例，以2個月以下、未達接種疫苗年齡的嬰兒38.9%最多，其次為21歲以上成人。而近5年所發生的51起、共124人群聚事件中，主要仍以家庭群聚為主。
疾管署強調，百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強，一開始症狀類似一般感冒，民眾常常因忽略症狀而未就醫，進而傳染給家中免疫力較差的嬰幼兒，強調一般感冒通常1週內會好轉，腺病毒可超過1週，特殊症狀為噴嚏、紅眼，但百日咳會咳嗽持續2週以上，特殊症狀為陣發性咳嗽、吸入性哮聲或咳嗽後嘔吐，民眾可以提高警覺。
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