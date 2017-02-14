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白內障術後視茫茫 小心水疱性角膜病變

2017-02-14  14:06

［記者劉婉君／台南報導］72歲男子2年前左眼接受白內障手術，最近視力卻又逐漸模糊，而且眼睛還有刺激疼痛的情形，經奇美醫學中心眼科部診斷為「人工水晶體相關之水疱性角膜病變」，以去年6月才引進的角膜內皮細胞移植手術後，矯正視力回復至0.6。

奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣表示，「人工水晶體相關之水疱性角膜病變」，是一種白內障手術之後的角膜水腫疾病，主要原因為白內障手術過程中，或多或少都會減少與傷害角膜內皮細胞的數目與功能，導致水分無法排出，造成角膜增厚水腫混濁，因而視力模糊，進而使得角膜上皮層破損突出，形成水疱，產生眼睛疼痛。

張昱欣說，人工水晶體相關之水疱性角膜病變常見症狀為視力模糊與眼睛疼痛，可局部給予降眼壓、高張性眼藥水，配戴治療性隱形眼鏡減輕症狀，進行角膜內皮細胞移植手術，傷口小、縫線少，大幅降低出血感染與排斥的機會，手術恢復期只要1至2個月，散光形成機會也少，大幅改善術後的最佳矯正視力。如白內障手術後有類似症狀出現，應儘早至眼科檢查。

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  • 奇美醫學中心眼科主治醫師張昱欣說，角膜內皮移植手術傷口小、縫線少，恢復期也較短。（記者劉婉君攝）

    奇美醫學中心眼科主治醫師張昱欣說，角膜內皮移植手術傷口小、縫線少，恢復期也較短。（記者劉婉君攝）

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相關關鍵字： 人工水晶體 健康醫療 白內障 角膜
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標題：白內障術後視茫茫 小心水疱性角膜病變


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