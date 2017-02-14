產婦血壓飆升驚險生女 喜獲情人節寶寶

2017-02-14 12:34

〔記者謝介裕／南投報導〕對初為人父的南投市林姓男子而言，今天2月14日真是個叫人難忘的西洋情人節，因為這一天他的上輩子情人─女兒，提早來報到，且在衛福部南投醫院婦產科與小兒科團隊分工合作下，母女均安。

南投醫院表示，林姓夫婦都在南投工作，林妻已懷孕36週，原先打算在北部的娘家坐月子，因此產檢也都安排在北部的醫院，預產期在3月，不料，昨夜無預警破水、出血，林男面對初次懷孕的妻子突如其來的狀況，雖然感到緊張，但仍穩住情緒，冷靜將其妻子送醫。

林妻被送到南投醫院急診時，血壓直飆到190mm/120Hg，且胎音、心跳十分不穩，胎兒甚至因臍帶扭轉情形，一度出現呼吸窘迫症狀，還好在婦產科主任陳麗琴等相關醫護人員努力下，克服種種挑戰，女嬰也順利、平安誕生，林男也才鬆了一口氣，感動地頻向醫護人員道謝。

南投醫院院長洪弘昌、婦產科主任陳麗琴指出，產婦在北部醫院產檢時即有妊娠高血壓的情形，妊娠高血壓可能會併發子癲前症或胎盤早剝離，導致胎兒胎死腹中的風險，提醒罹患高血壓的產婦，一定要控制好血壓，並且遵照醫師的指示飲食控制、適當運動，必要時也需以藥物治療，以確保母親與寶寶的生命安全。