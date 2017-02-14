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「心碎症候群」找上門 胸悶、頭暈是前兆

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光提醒，天氣冷可能會提高「心碎症候群」發生風險。（記者林惠琴攝）

2017-02-14  13:40

〔記者林惠琴／台北報導〕胸悶、呼吸喘、頭暈，可能是「心碎症候群」找上門！一名40多歲女性日前因呼吸喘、頭暈症狀就醫，經心電圖、心臟超音波及心肌酵素等檢查均顯示有心臟缺氧、心肌梗塞的徵象，但進一步以心導管檢查，確認心臟血管沒有阻塞，排除心肌梗塞的可能性，結果是罹患「心碎症候群」，須接受藥物治療。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任侯甚光表示，「心碎症候群」稱為章魚壺心肌病變、壓力型心肌病變，主要是暫時性的腎上腺素作用，因為心臟左下方的心尖無法正常收縮，導致心臟血管痙攣，出現胸悶、呼吸喘及頭暈等心絞痛的典型症狀；此類病患約占缺血性胸痛病患的1%至2%。

侯甚光指出，心碎症候群的好發族群為40歲以上的中年婦女，常見在壓力下時出現症狀，情緒激動也會影響；而冬天天氣冷影響血管收縮，發生機率同樣會些微增加。

侯甚光強調，心碎症候群的症狀與心肌梗塞類似，臨床上必須透過心導管檢查才能確診，一般民眾很難自行分辨，約有半數患者可經由藥物治癒，但其餘半數的病患會因暫時性缺氧，導致心肌受損，提高日後發生心臟衰竭的可能性，提醒民眾盡量保持心情穩定，若出現頭暈、頻喘、胸悶等症狀，最好儘速就醫。

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