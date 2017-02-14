屏東縣嬰兒出生率 全國倒數第二

屏東縣去年嬰兒出生率居全國倒數第二。（記者侯承旭攝）

2017-02-14 15:14

〔記者侯承旭／屏東報導〕儘管屏東縣多個鄉鎮陸續發放生育津貼補助，屏東縣去年的嬰兒出生率仍居全國倒數第二。

根據內政部統計，屏東縣去年的嬰兒出生率為千分之6.12，在全國各縣市中居倒數第二，僅勝過嘉義縣的千分之5.65。

屏東縣去年出生的嬰兒共5129名，其中非婚生嬰兒341名，比例為6.65%。

屏東縣33個鄉鎮市中，已有15個鄉鎮發放生育津貼，今年又加入九如鄉與枋寮鄉，合計全縣超過半數以上的鄉鎮市都設有生育補助。

屏東縣近年的嬰兒出生率低迷不振，始終居全國倒數三名內。審計部去年即點名屏東縣各鄉鎮市的生育補助發放浮濫，不僅造成預算排擠，也無助於提振生育率，應致力改善就業環境與托育政策。