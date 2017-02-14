情人節挑戰千人告白 台灣燈會浪漫破表

台灣燈區虎尾主燈區田心甜心燈區，浪漫破表。（記者廖淑玲攝）

2017-02-14 14:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕情人節，台灣燈會浪漫破表，虎尾主燈區今天安排一系列活動，邀請遊客參與，勇於向心愛的人告白還送玫瑰花，陪伴大家歡度西洋情人節，情定浪漫花燈下。

台灣燈會舉辦期間適逢西洋情人節，虎尾主燈區佈置許多浪漫造型花燈，適合情侶合照，還有人拍下鳳凰來儀主燈的鳳凰與海豚嘴對嘴的親密畫面，處處驚豔，值得遊客善用鏡頭好好取景，保證留下永恆甜蜜回憶。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，今天下午5點起在虎尾主燈區智慧綠能燈區大排戀戀雲河橋上，安排一系列情人節活動，包括燈會代言人奇萌籽巾巾相映跳恰恰、玩海帶拳，就有機會獲得紀念品，晚上7點開放千名遊客挑戰千人告白，參加者將獲贈玫瑰花。

張凱傑也介紹燈會浪漫合影點，包括主燈區迎賓門東側戀戀雲河、農博生態公園西北側歡樂糖都燈區、農博生態公園中央大草原看雲去燈區、主燈西側甜心田心燈區，有求婚的絕佳地點，也有結合愛情故事，打造現實與想像交疊的時空場景，祝福有情人度過一個甜蜜又浪漫的西洋情人節。

主燈區迎賓門東側戀戀雲河營造出浪漫場景。（記者廖淑玲攝）

農博生態公園西北側歡樂糖都燈區。（記者廖淑玲攝）

農博生態公園中央大草原看雲去燈區有求婚的絕佳地點。（記者廖淑玲攝）

農博生態公園西北側歡樂糖都燈區，頗受年輕情侶歡迎。（記者廖淑玲攝）

鳳凰來儀主燈的鳳凰與海豚嘴對嘴的親密畫面，你拍到了嗎？（記者廖淑玲攝）

虎尾主燈區有許多浪漫花燈，讓遊客鏡頭捕捉不完。（記者廖淑玲攝）