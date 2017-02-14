重新開幕僅半年 香雞城下週日停業另覓新址

2017-02-14 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣手扒雞始祖「香雞城」於去年8月重出江湖，在新北市八里盛大開幕，但今日卻傳出該店將在下星期日（19日）停止營業，創辦者第三代陳巧瑜指出，這是因為八里店租約將要到期，再加上有遷店並擴大規模的打算，才會先結束八里店的經營。

據《蘋果日報》報導，陳巧瑜在公開信中透露，自從去年重起爐灶後，得到許多消費者和媒體的熱烈歡迎，但當時八里店是簽下短期租約，為了要給顧客更優質的服務，將會把店面遷移至更大更好的地方。

陳巧瑜在信件裡表示，八里店是香雞城再出發的「孵蛋器」，經過這半年的服務，已明瞭消費者的要求，但因為員工有限，所以不能同時經營八里店和新開的店面，因此八里店才會停止營業。

報導中指出，香雞城新店的地點和和開業時間都尚未確定，不過應該會優先考慮大台北地區。