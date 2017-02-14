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補足市區軌道路網缺口 4綠委推高雄第3條捷運

2017-02-14  11:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市籍立委劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆，今天共同宣布要為高雄爭取第3條捷運「高雄新環線（黃線）」﹔適逢西洋情人節，這項宣示像是給高雄市民的情人節「信物」。

曾擔任高市副市長的劉世芳指出，高雄人口277.9萬、雙北677.7萬，高雄捷運路網僅42.7公里，雙北捷運卻有136.6公里，且還有6條路線興建中，未來大台北捷運長度將達203公里，捷運堪稱重大交通建設指標，南、北卻在這個層面出現嚴重失衡。

劉世芳指出，她與李昆澤、許智傑、賴瑞隆等立委，就任立委後就與交通部數度討論，構想為高雄爭取第3條捷運。

李昆澤表示，高雄新環線（黃線）將從亞洲新灣區出發，行經民族路、建工路、本館路等幹道，另個路段則經過鳳山五甲、鳥松的長庚醫院與澄清湖棒球場，整個路網服務空間是高雄縣市合併後、人口成長最明顯的區域，沿線人口粗估達82.4萬，可補足高雄城市核心區軌道路網缺口。

許智傑、賴瑞隆則強調，高雄捷運黃線不但可產生交通效應、帶動地方發展，還有綠能示範，對觀光正有助益。

4綠委補充，這項計畫是配合行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」，鎖定軌道、水環境、綠能及數位科技4大建設中的軌道部分，4年總經費粗估約8千億元，擬以訂定特別法及編列特別預算方式執行，高雄新環線經費預估需1400億元﹔劉世芳說，鑑於過往經驗，黃線希望以中央、地方編列預算執行，避免BOT的困擾。

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  • 立委劉世芳（右二）、賴瑞隆（右一）、許智傑（左二）、李昆澤，今宣布將為高雄爭取第3條捷運。（記者王榮祥攝）

    立委劉世芳（右二）、賴瑞隆（右一）、許智傑（左二）、李昆澤，今宣布將為高雄爭取第3條捷運。（記者王榮祥攝）

  • 高雄新環線（黃線）示意圖，圖中紅線與橘線為捷運、綠線為環狀輕軌。（記者王榮祥攝）

    高雄新環線（黃線）示意圖，圖中紅線與橘線為捷運、綠線為環狀輕軌。（記者王榮祥攝）

  • 曾任高市副市長的立委劉世芳，對高雄交通情況相當熟悉（記者王榮祥攝）

    曾任高市副市長的立委劉世芳，對高雄交通情況相當熟悉（記者王榮祥攝）

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