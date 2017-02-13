| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局預報中心主任鄭明典 轉任科技中心主任 陽明山舊美軍宿舍傳火警 熊熊火光驚人 台9線宜蘭五結段驚見大塌陷 北上車道暫不通
 首頁 > 生活

日本吳市拚觀光 台灣姓吳者有福了

2017-02-13  19:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣人甚麼姓氏最幸福！答案有可能是「吳」姓！

吳市是位於日本廣島縣西南部的一個小城市，緊臨瀨戶內海，自古以來即為海軍重鎮，人口約25萬人，地理環境與基隆十分類似；位於廣島的吳市，自古以來就是日本海賊的據點之一，尤其瀨戶內海的「村上水軍」更是頂港有名聲、下港有出名。

吳市也是戰前日本帝國海軍和戰後日本海上自衛隊的重要軍港，有東洋第一軍港之稱。

吳市最近因為動畫電影「這個世界的角落」（この世界の片隅に）成為動漫迷聖地；由於吳市，去年只有4830位台灣人造訪，為了招攬台灣人前行，吳市計畫推出了一項特別的行銷活動。

吳市和鄰近的江田島、熊野及坂等3個町市，決定聯手和基隆市締結友好城市，締結時間大概在今年4月；基隆市政府民政局證實，今年4月市長林右昌將前往日本，與吳市及高松市締結友好城市。

由於去年不到5000人遊覽吳市，吳市市長小村和年考慮辦活動招待姓吳的台灣鄉親去吳市玩；台灣有2300萬人，其中姓吳的鄉親近95萬人，在人口中排名第7。姓吳的鄉親可說是人人有機會。如果真的定案了，相關的活動辦法到時將會透過旅行社在媒體上宣布。

廣告
  • 圖為去年日本廣島縣吳市觀光宣導團在基隆舊火車站促銷觀光，吸引民眾拍照參與抽獎。（資料照，記者俞肇福攝）

    圖為去年日本廣島縣吳市觀光宣導團在基隆舊火車站促銷觀光，吸引民眾拍照參與抽獎。（資料照，記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳市 基隆 廣島縣吳市 日本吳市 林右昌 瀨戶內海
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：日本吳市拚觀光 台灣姓吳者有福了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.