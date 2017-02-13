日本吳市拚觀光 台灣姓吳者有福了

2017-02-13 19:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣人甚麼姓氏最幸福！答案有可能是「吳」姓！

吳市是位於日本廣島縣西南部的一個小城市，緊臨瀨戶內海，自古以來即為海軍重鎮，人口約25萬人，地理環境與基隆十分類似；位於廣島的吳市，自古以來就是日本海賊的據點之一，尤其瀨戶內海的「村上水軍」更是頂港有名聲、下港有出名。

吳市也是戰前日本帝國海軍和戰後日本海上自衛隊的重要軍港，有東洋第一軍港之稱。

吳市最近因為動畫電影「這個世界的角落」（この世界の片隅に）成為動漫迷聖地；由於吳市，去年只有4830位台灣人造訪，為了招攬台灣人前行，吳市計畫推出了一項特別的行銷活動。

吳市和鄰近的江田島、熊野及坂等3個町市，決定聯手和基隆市締結友好城市，締結時間大概在今年4月；基隆市政府民政局證實，今年4月市長林右昌將前往日本，與吳市及高松市締結友好城市。

由於去年不到5000人遊覽吳市，吳市市長小村和年考慮辦活動招待姓吳的台灣鄉親去吳市玩；台灣有2300萬人，其中姓吳的鄉親近95萬人，在人口中排名第7。姓吳的鄉親可說是人人有機會。如果真的定案了，相關的活動辦法到時將會透過旅行社在媒體上宣布。