幸福甜點減糖少熱量 弘光科大開課

弘光科大請金牌甜點老師陳德勝（右二）教高中職老師製作甜點。（記者張軒哲攝）

2017-02-13 16:47

〔記者張軒哲／台中報導〕許多民眾愛吃甜點卻又擔心身材，弘光科技大學營養系推廣技職教育，開辦高中職老師幸福點心研習營，邀請國際西點競賽金牌獎得主陳德勝老師指導授課，教導學員製作減糖改良的甜點，來自全國各地的老師報名踴躍，1天研習課程中親手製作甜點，吃甜點也可沒負擔。

弘光科大營養系主任王雪芳表示，幸福甜點研習營，原本預定20個名額，沒想到人數一下子額滿，考量到教學品質、場地限制，經過篩選，最後增額錄取，30人一起上課。

參加學員有高中職的主任、餐飲科、家政科、幼保科老師等，高中職老師著重在技術原理方面，但其實製作甜點也需注意營養標示，陳德勝設計減糖配方，減少吃甜點的熱量負擔，讓高中職老師把製作技術及營養健康的概念，向下扎根。

陳德勝示範製作巧克力燒烤乳酪、繽紛馬卡龍、風雅抹茶卡丁娜3種甜點，學員拿著講義在一旁仔細聆聽，同時不斷猛抄筆記，甚至還拿出手機錄影，最後學員分組親手製作甜點。

陳德勝說，這次教的甜點經過改良減糖20%，比較沒有那麼甜，以巧克力燒烤乳酪來說，純巧克力比較苦，吃起來比較不會膩，另外馬卡龍、風雅抹茶卡丁娜，則利用橙酒或是比較偏酸的食材替代，讓甜點吃起來不會甜、不會膩。