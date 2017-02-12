合歡山公路傍晚封閉 明早若路面結冰要裝雪鍊

2017-02-12 18:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台14甲線昆陽至大禹嶺路段，路面積雪結冰未退，從18K（翠峰）至41K（大禹嶺）路段，傍晚5點起已封閉，明天上午7點才開放，有網友在臉書探詢有無替代小路可走，多數人都勸他不要冒險，因小路路況差，還是等明天再走。

合歡山今天沒有下雪，但是路面結冰，有不少車子沒裝雪鍊打滑，有的撞上前車，有的失控打橫並下滑，險象環生，網友PO在「合歡山玩雪團」臉書社團，提醒大家不要冒險。

工務段明天上午會視天候及道路狀況，再決定開放通行，或限加掛雪鏈車輛通行，若路面仍結冰，想開車上山的民眾，一定要為愛車加裝雪鍊。