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不懂格雷高人氣 陳沂：一堆總裁長得像馬雲...

格雷續集據傳性愛場景比首集還多。（圖擷取自《variety》）

2017-02-12  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕以激情綑綁調教內容引發熱議的《格雷的五十道陰影》，續集「束縛」10日已上映，不少網友嚷嚷要去看。對此，言詞犀利的女主持人陳沂在臉書質疑，「不懂為什麼會想看格雷」？

陳沂於臉書發文提到，格雷的「霸道總裁愛上妳硬上妳」的劇情，台灣的言情小說裡有一大堆，「根本就是抄襲我們的」。陳沂也不改嗆辣話鋒，直言可是「現實中的總裁通常都長得像郭台銘或是馬雲耶！」

網友表示，格雷會紅是因為裡面有「性解放」與「SM」，還有人笑稱，可能跟「視覺肉慾」有關，相信冰雪聰明的陳沂「妳懂的」，但陳沂不以為然表示，「以閱肌無數資深下體觀察大濕（師）來看，男主角的肉體真的很普通」，也有人說，「郭台銘還可以」，但「馬雲就差了一點」，部分網友則認為，應該還有其他部分可以探討，諸如男主幼年時期受虐，另有人表示，「我只想看安娜」，少數網友提出不同見解，「就是因為生活中不可能，所以才需要看啊」，陳沂的一番言論，笑翻眾人。

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  • 對於格雷續集的高人氣，陳沂提出質疑，引起網友討論。（圖擷取自陳沂臉書）

    對於格雷續集的高人氣，陳沂提出質疑，引起網友討論。（圖擷取自陳沂臉書）

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相關關鍵字： 格雷的五十道陰影 總裁 言情 郭台銘 陳沂 馬雲
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