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第一筊就是聖筊！ 大甲媽3.24遶境起駕

鎮瀾宮董事長顏清標（右二）、副董事長鄭銘坤（右一）、台中市副市長林依瑩（左一）等人，參加遶境擲筊儀式。（記者李忠憲攝）

2017-02-11  19:09

〔記者李忠憲／台中報導〕大甲鎮瀾宮今天晚上6點依例，在元宵節舉行今年大甲媽祖遶境起駕時間「筊筶」擲筊儀式，由董事長顏清標率領全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下2017年歲次丁酉年的遶境進香的起駕日期及時間。與會者包括台中市副市長林依瑩、立委顏寬恒、名主持人于美人等人，經顏清標擲筊，第一筊就獲得聖筊，現場信眾驚呼連連，掌聲不斷。

董事長顏清標表示，大甲媽祖上百年來，每年擲筊前都先恭請正爐媽、湄洲媽及副爐媽，由媽祖親自裁定出巡日期，果然十分靈驗。繞境活動經過筊筶、豎旗、祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等「十大典禮」，歡迎各方信徒參與。

副市長林依瑩說，市長林佳龍因另有行程，派她代表出席。第一次參加遶境擲筊儀式的她，感到十分震撼，希望活動能平安順利。

大甲鎮瀾宮今年遶境進香行程為期9天，3月24日晚上11時（農曆2月27日）起駕，25日駐駕彰化市南瑤宮，26日西螺鎮福興宮，27、28日新港奉天宮，29日西螺福興宮，30日北斗鎮奠安宮，31日彰化市天后宮，4月1日清水區朝興宮，2日回駕大甲鎮瀾宮。

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  • 鎮瀾宮董事長顏清標與副董鄭銘坤持香請示媽祖。（記者李忠憲攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標與副董鄭銘坤持香請示媽祖。（記者李忠憲攝）

  • 副董事長鄭銘坤引媽祖元神平安燈。（記者李忠憲攝）

    副董事長鄭銘坤引媽祖元神平安燈。（記者李忠憲攝）

  • 媽祖元神平安燈一出廟外，信眾立刻包圍用手過火祈福。（記者李忠憲攝）

    媽祖元神平安燈一出廟外，信眾立刻包圍用手過火祈福。（記者李忠憲攝）

  • 大甲媽舉行遶境擲筊，現場吹起哨角。（記者李忠憲攝）

    大甲媽舉行遶境擲筊，現場吹起哨角。（記者李忠憲攝）

  • 大甲鎮瀾宮丁酉年遶境進香行程。（記者李忠憲翻攝）

    大甲鎮瀾宮丁酉年遶境進香行程。（記者李忠憲翻攝）

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