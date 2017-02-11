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竹市都城隍燈會 花燈藝術展開燈

2017-02-11  14:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹都城隍廟推展傳統民俗藝術，今天起至3月14日春節期間，舉行「金雞報喜 慶元宵」花燈藝術展，下午市長林智堅與議長謝文進等人前往主持開燈儀式，歡迎全台民眾來新竹市賞花燈、射燈謎。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟創建於西元1748年，迄今已逾268年，不僅是市定古蹟，亦是台灣位階最高的城隍廟，更是昔日竹塹的地區信仰、社交、文教中心，在全臺有崇高的地位，每年固定辦理許多廟會文化活動，其中一年一度的元宵迎花燈，是北台灣十分盛大的民俗活動之一。

元宵花燈是歷史悠久的活動，日據時代活動受到打壓，有些許中斷。據耆老表示，新竹都城隍廟這項至今有八十多年歷史的民俗活動，是緣於西元1932年新竹都城隍廟管理人鄭肇基提議，於每年農曆正月十五日到二月初二以前，舉行迎花燈活動，來熱鬧市街，增益新年氣氛，自此迎花燈活動便傳遍整個臺灣。

新竹都城隍廟由2月2日（農曆正月初六日） 開始到2月10日止，辦理花燈展覽比賽收件，為花燈藝術展活動揭開序幕。今年參加人數踴躍，共有261件作品參賽（社會組221件、學生組39件、新竹監獄1件）。

而新竹都城隍賽花燈最特殊的地方，就是參賽者必須要連續三年奪冠（特優），才可獲得都城隍廟之寶，也就是金門保障複刻版匾額一只。為此奪此殊榮，參賽者無不絞盡腦汁，讓花燈爭奇鬥艷，十分賞心悅目。

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  • 新竹都城隍燈會花燈藝術展開燈，由市長林智堅（右二）、議長謝文進（右一）等人主持開燈儀式。 （記者蔡彰盛攝）

    新竹都城隍燈會花燈藝術展開燈，由市長林智堅（右二）、議長謝文進（右一）等人主持開燈儀式。 （記者蔡彰盛攝）

  • 新竹都城隍燈會花燈藝術展主題為金雞報喜慶元宵。（記者蔡彰盛攝）

    新竹都城隍燈會花燈藝術展主題為金雞報喜慶元宵。（記者蔡彰盛攝）

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