香港地鐵遭縱火後 鐵警局增強車站、列車巡查

2017-02-11 13:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕香港地鐵昨日發生民眾於車廂縱火事件，火勢蔓延並造成車廂都是濃煙，後來列車緊急到站後才疏散，總共造成18傷；因應香港地鐵縱火案，防制類似案件發生，鐵路警察局即日起，針對轄內各站區及列車加強編排巡守勤務，以提升見警率，內政部警政署增派保一總隊維安特勤隊支援鐵路警察局，共同執行勤務，確實維護安全。

鐵路警察局呼籲進入站區及列車上的民眾，若有發現不法情事或無人看管的行李，覺得有可疑之處時，請立即與現地服務人員或警察人員聯繫。