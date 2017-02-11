南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復

2017-02-11 02:26

首次上稿 02:06

更新時間 02:26

〔記者王俊忠／台南報導〕去年206震災才滿週年，今天凌晨1點12分許，嘉南地區發生震度四級以上的地震，南市最大震度達6級，許多人在睡夢中被震醒，屋內許多物品掉落，台南民眾嚇得餘悸猶存，消防局119在地震後尚未接獲災情通報，但東區發生大停電狀況。

根據氣象局初報，震央在南市近海發生芮氏規模約5.6的強震，台南一位王姓市民表示，起初地震是搖的小力些，幾秒後突然猛力搖晃，屋內許多物品掉落，嚇得驚醒過來檢視屋內狀況。

消防局119表示，地震後已派出人車外出巡檢有無災情發生；市警局各分局也派警力外出查訪，目前已知東區大部分區域發生停電情形，後來有部分地區復電，有民眾一度受困電梯，隨即脫困。

今凌晨1點49分，南市災害應變中心一級開設；市警局回報永康、學甲、善化、白河、新營、玉井、佳里、第二、第三、第五、歸仁等分局轄區迄未發現地震災情。

停電戶數，台電表示，地震造成台南一次變電所2台變壓器跳脫，影響用戶50957戶，經台電搶修已於1時40分恢復正常供電。南區新興里健康路二段與大林、大忠、南都等里部分區域停水，市府災防中心持續了解狀況中。