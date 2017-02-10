比「極度乾燥」更厲害！ 網友點名這幾樣...

2017-02-10 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣變化大，路上可見不少人身穿「極度乾燥」（Superdry）的外套禦寒，有網友好奇，有沒有哪個品牌的外套，比Superdry更厲害，花費不少時間找尋，終於讓他找到「比極度乾燥厲害」的外套「極度焦燥」（Super manic）」，樂得拍照放上網「炫耀」，笑翻逾萬網友。

這張照片被轉載至《爆料公社》，短短1小時吸引近400則留言。粉專小編笑稱「極度爆燥比較厲害」，也有網友跟風表示，「小編開團嗎？」、「我也想買」；還有人說，「女版可以用極度暴躁」，或是「極度煩躁」，生理期來可以穿，另有網友力挺「Super don't go」（好膽麥躁）、「看誰敢惹我」。

有網友建議，可以給他來一件「極度害臊」（Super shy）、度小月「極度肉臊」，部分網友則表示，「這是中國仿冒品吧」，隨即有人跳出來，大讚「這件我有，超好穿」，但「保不保暖就是另一回事了」。