拒當「垃圾場」！ 蘆竹產業園區公聽會民眾抗議
2017-02-10 11:53
反對市府徵收農地的民眾頭綁抗議的布條，指海湖周邊已經充斥各種「鄰避設施」，拒絕政府將海湖當成「垃圾場」。（記者謝武雄攝）
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府經發局規劃在蘆竹區海湖里設置產業園區，今天上午在海湖社區活動中心舉行公聽會，不滿徵收的民眾組成自救會，在場內外拉起抗爭白布條，現場氣氛火爆，自救會成員林紹偉表示，周邊還有很多工業區未開發，蘆竹產業園區根本沒有設置必要，此外，海湖周邊充斥各種「鄰避設施」，包含發電廠、軍營、工業區，民眾不希望政府將海湖當成「垃圾場」。
經發局長朱松偉表示，市府是依照「產業創新條例」，預計徵收海湖地區約5.97公頃土地作為產業園區，但整個開發案目前還在規劃、評估階段，召開公聽會只是聽取各方意見，未來會透過全區聽證的概念，設法了解正、反意見，並就法令、民眾意願進行充分了解，如果大部分都反對，就會考慮在其他地方設置產業園區。
林紹偉說，長期以來，海湖周邊充斥各種「鄰避設施」，包含林口發電廠、長生發電廠、風力發電廠、陸軍軍營、海湖坑口工業區，連機場也近在咫尺，這裡充斥空氣、水源、噪音、交通等汙染，希望政府不要再把海湖當成「垃圾場」。
此外，現有的海湖坑口工業區，還有10公頃土地未開發，2公里外的航空城貨貿園區也有45公頃土地未開發，大園工業區、觀音工業區和桃園科技園區同樣能滿足產業園區的需求，為何一定要徵收海湖土地？
他強調，依據最高法院判決，「土地徵收是國家取得土地所有權最後不得已之手段，因而土地徵收僅在無其他方法可資利用時始可」，市府不能動輒徵收民眾的土地。
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