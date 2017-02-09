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愈來愈冷！ 淡水跌破6.7度 續創入冬新低
2017-02-09 22:21
入冬以來最強一波冷空氣報到，寒流由北往南逐漸籠罩，各地氣溫驟降，9日台北街頭民眾穿著厚外套、圍巾、毛帽等衣物保暖。（記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕寒流發威！隨著時間愈晚，氣溫彷彿像溜滑梯般下滑，新北市淡水測站在晚間9點07分測得攝氏6.7度低溫，刷新入冬新低。
淡水測站隨著天色變暗，溫度持續下探，從下午5點測得的10度開始一路下滑，6點45分測得9度，7點測得8.7度，接著在7點15分測得7.8度，接著氣溫在7度至8度間徘迴，直到晚間9點跌破7度大關，目前最低溫是9點07分測的的6.7度，愈晚還可能更冷。
另外，桃園新屋9度、台北10.4度皆刷新入冬以來新低溫紀錄。山區部分，玉山在晚間8點16分測得零下5.7度是全台最低溫，鞍部晚間6點50分測得1.5度，陽明山晚間9點01分測得3.7度。
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