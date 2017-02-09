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台北下起白色不明物體？氣象局：尚未觀測到雪或霰

入冬以來最強一波冷空氣報到，寒流由北往南逐漸籠罩，各地氣溫驟降，9日台北街頭民眾穿著厚外套、圍巾、毛帽等衣物保暖。（記者簡榮豐攝）

2017-02-09  19:33

〔即時新聞／綜合報導〕入冬以來首波10度以下寒流來襲，今傍晚有網友在PTT貼文，指「台北市正在下白白的東西」，一開始以為是下毛毛雨，但又不像是雪霰。氣象局對此也表示，目前尚未觀測到台北有出現雪或霰等特殊現象。

有網友今傍晚5點多在PTT八卦板貼文指出，北市萬華、西門一帶下起很像雪霰、但是又沒像雪霰那麼大個的東西，細看卻又不是雨，而是很像「打開冷凍庫那種霧霧的感覺」，且用手也接不到，他貼文則是為了詢問，不知道這到底叫什麼？

《蘋果》報導，據氣象局指出，台北到目前尚未觀測到雪或霰，且雪或霰需要溫度夠低並配合一定的濕度才會形成，目前台北的低溫也尚未低到可滿足降雪或霰的條件。

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  • 有網友今傍晚5點多在PTT八卦板貼文指出，北市萬華、西門一帶下起很像雪霰、但是又沒像雪霰那麼大個的東西，細看卻又不是雨。（圖擷自手機畫面）

    有網友今傍晚5點多在PTT八卦板貼文指出，北市萬華、西門一帶下起很像雪霰、但是又沒像雪霰那麼大個的東西，細看卻又不是雨。（圖擷自手機畫面）

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