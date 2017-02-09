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「月亮杯」在台合法了！ 最快本月中上市

2017-02-09  16:57

〔即時新聞／綜合報導〕姊妹們注意！女性生理用品「月亮杯」在台灣終於合法了，台灣「月亮杯」募資計畫已在2月7日取得衛福部批准，最快本月中可在實體通路買到。

綜合媒體報導，「月亮杯」已在歐美國家行之有年，正式名稱為月經量杯（menstrual cup），是用醫療級矽膠製成，可壓縮後放入陰道，月經來時可盛經血，不僅方便攜帶、清洗消毒後，還能重複使用多年，環保又省錢。

台灣「月亮杯」募資計畫推動者「凡妮莎」曾穎凡，在經過20個月的努力後，終於在本月7日收到衛福部的核准通知，可在實體通路販售，她也在臉書表示，「真的合法了，公文正躺在我桌上呢！！」

根據「月亮杯」募資計畫網站指出，「月亮杯」最快17日可在台北世貿的國際美容展上市，目前則尚未開放網路購買，但網站稱，預計今年會開放，正在等候政府公告。

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  • 女性生理用品「月亮杯」在台灣終於合法了，最快本月中可在實體通路買到。（圖截取自「formoonsacup.com」）

    女性生理用品「月亮杯」在台灣終於合法了，最快本月中可在實體通路買到。（圖截取自「formoonsacup.com」）

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