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路由器出包 中華電信下午無法上Gmail等網站

（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-09  16:09

〔記者陳炳宏／台北報導〕今天下午二點以後，許多中華電信的Gmail用戶發現無法連結，包括YouTube等Google服務也都掛點，疑似網路路由器出包，導致中華電信與Google間網路不通，主機沒有回應，中華電信宣稱下午三點半後已經逐漸恢復正常，而台灣之星、台灣大哥大、遠傳等用戶，則皆表示正常。

雖然網路直至下午三點多，相關服務才陸續恢復正常，不過也有網友反應，只要將DNS領域名稱伺服器，從自動取得改成168.95.1.1即可運作。

國家通訊傳播委員會（NCC）稍早也立即與中華電信確認，據悉，是中華電信數據分公司與Google間的網路路由器出問題，與Google間通訊中斷，包括YouTube等Google服務均中斷，目前已經修復，不過影響範圍還需確認，另外，網路也是逐漸恢復正常，無法瞬間頭好壯壯。

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