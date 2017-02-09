台南永康花55元買茶喝…中千萬發票

台南市永康區的茶飲店開出統一發票千萬特獎，新化稽徵所前往張貼慶賀紅紙。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-02-09 09:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕105年11、12月統一發票中獎名單已出爐，全台12張1千萬的特別獎中，有1張落在台南市，由永康區中正南路上的茶飲店開出，南區國稅局新化稽徵所，這名幸運兒只花55元買烏龍綠與冬瓜青，喝飲料中千萬，提醒民眾記得對獎，不要讓降臨的財神爺擦身而過。

開出千萬特獎的飲料店家，是台南應用科大附近的「茶之魔手」，南區國稅局新化稽徵所主任黃錦淞專程前往張貼紅紙、慶賀，現場喜氣洋溢。

黃錦淞表示，除了這家茶飲店之外，自來水公司永康服務所也開出100萬元無實體電子發票專獎，中獎民眾水費才370元，真是很幸運，永康區「雙喜臨門」。

由於105年11、12月統一發票開獎時間，離農曆春節連假很接近，過年期間，大家瘋樂透與刮刮樂，擔心民眾忘記對統一發票，南區國稅局新化稽徵所特別叮嚀，別錯過幸運之神的眷顧。

新化稽徵所也鼓勵民眾可多使用載具儲存電子發票，並在財政部電子發票整合服務平台辦理歸戶及設定金融帳戶，平台會主動e-mail通知中獎訊息，將獎金自動匯入帳戶，不用擔心與財神爺擦身而過。