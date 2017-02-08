全台首創停機坪辦墾丁音樂季 竟無人申請
2017-02-08 23:39
夏都春宴將如期舉辦。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕新年假期剛結束，恆春半島已經嗅到春天的氣息，墾丁春天音樂節業者開始宣傳，屏縣府也與恆春機場合作，首度開放航廈旁停機坪供申請舉辦音樂季活動，沒想到竟乏人問津，目前僅鵝鑾鼻「春吶」、夏都「春宴」及「春電混樂」三場活動確定舉辦，令當地業者擔心音樂季魅力逐年退燒。
為了重振音樂季觀光人潮，恆春機場為活化利用與縣府合作，破天荒首度同意開放航廈旁停機坪讓音樂業者申請，不過至6日申請截止，僅有廠商探循評估場地，沒有任何業者投標申請。
恆春機場表示，首度釋出停機坪約16460平方公尺，四周設置圍籬區隔活動區域，區域內由屏東縣府各單位協助場地安全維護，並規劃航警宿舍旁廣場及航廈前作為停車場，開放3月31日至4月4日，希望活化機場利用並帶動整體觀光。
「如仍有廠商希望在機場舉辦，內部仍可研究開放舉辦。」屏縣府文化處表演藝術科指出，去年離開的業者「春浪」評估後，今年仍不回恆春半島舉辦，其他新廠商也對機場的吸票能力擔憂，投標時間截止前都沒有廠商投標。
Hot墾丁旅遊網初步統計，目前墾丁春天音樂季已經確定有鵝鑾鼻「春天吶喊」、夏都「春宴」及「春電混樂」三個場地確定舉辦，去年因故停辦的「泡泡趴」，正積極尋覓舉辦場地中，確切售票及住宿狀況需待228連假後較明朗。
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